WhatsApp punta sulla personalizzazione: notifiche intelligenti per i canali

WhatsApp rafforza il suo impegno nel rendere la sua esperienza d’uso sempre più personale. Dopo mesi di aggiornamenti frequenti nella versione Beta, arriva una novità destinata a cambiare il modo in cui le persone scoprono nuovi contenuti. Nella versione 2.25.17.43 per Android, disponibile tramite il Google Play Beta Program, è stata infatti individuata una nuova opzione legata ai canali tematici. L’app inizierà a inviare notifiche automatiche per segnalare canali potenzialmente interessanti, in base ai gusti e ai comportamenti di ognuno.

WhatsApp prova ad anticipare i desideri degli utenti

Questa funzione non sarà abilitata in modo predefinito. Ciò significa che ogni persona potrà decidere in autonomia se ricevere o meno i suggerimenti, accedendo alla sezione “Notifiche” nelle impostazioni. A differenza del sistema attualmente in uso, che mostra i canali consigliati solo nella scheda “Aggiornamenti”, la nuova modalità invierà notifiche dirette per facilitare la scoperta immediata. Quando WhatsApp riterrà che un canale possa interessare l’utente, invierà una notifica che potrà essere consultata e seguita con un semplice tocco.

Il sistema tiene conto di due elementi fondamentali. Innanzitutto, valuta quanto spesso interagiamo con i canali esistenti. In secondo luogo, analizza le categorie dei canali seguiti, cercando contenuti simili che potrebbero piacere. Tale approccio, secondo il team di sviluppo, consentirà di proporre suggerimenti più coerenti con le abitudini e gli interessi personali. WhatsApp, dunque, non vuole solo mostrare nuovi canali, ma farlo nel momento giusto e nel modo più rilevante possibile.

Il passo in avanti rispetto al passato è evidente. Fino ad ora, l’app si limitava a offrire solo “raccomandazioni statiche”. Con l’introduzione delle notifiche personalizzate, invece, si cerca un coinvolgimento più diretto. La funzione potrebbe aumentare il tempo trascorso in app, incrementando il numero di canali seguiti. Ma resta da vedere come verranno gestite la frequenza delle notifiche e la qualità dei suggerimenti. Gli utenti, comunque, potranno disattivare l’opzione in qualsiasi momento, evitando l’invasività di messaggi indesiderati. Il rilascio ufficiale di tutto ciò nella versione stabile è atteso nelle prossime settimane.