WhatsApp scommette sulla personalizzazione dei canali

Con l’ultima versione beta per Android (2.25.17.21), WhatsApp ha avviato una sperimentazione basata su suggerimenti personalizzati. Gli utenti coinvolti stanno ricevendo notifiche che propongono nuovi canali da seguire, scelti in base ai loro interessi. Il sistema analizza i canali già seguiti e li confronta con altri simili per contenuti o argomenti. Così, ad esempio, una persona interessata a sport e tecnologia potrebbe ricevere suggerimenti pertinenti anche da canali appartenenti a categorie diverse ma tematicamente affini.

WhatsApp: navigare tra i canali ora sarà più semplice

La novità è stata scoperta dal portale Wabetainfo, noto per le sue anticipazioni sul mondo WhatsApp. La funzione prende il nome di “Canali raccomandati” e può essere abilitata nella sezione Notifiche dell’app. Attivandola, si autorizza la piattaforma a proporre nuovi canali che potrebbero risultare interessanti. Meta, l’azienda proprietaria di WhatsApp, punta a rendere questi suggerimenti sempre più precisi grazie a un sistema che elabora il comportamento digitale dell’utente. Non è ancora stato chiarito se la funzionalità sarà attiva di default, ma tutto lascia pensare che sarà implementata automaticamente per favorire la partecipazione di tutti.

In contemporanea, WhatsApp sta lavorando anche alla categorizzazione dei canali. Si tratta di una delle novità che ha preso forma nelle ultime settimane. I canali saranno divisi in gruppi come Business, Entertainment, Lifestyle, News & Information, Organizations, People e Sport. Tali categorie, già visibili nella versione beta, renderanno la piattaforma più ordinata e la navigazione molto più immediata. L’utente potrà spostarsi da un argomento all’altro senza fatica, accedendo rapidamente a contenuti specifici. Ogni canale verrà posizionato in base al numero di follower e alla rilevanza, creando una sorta di classifica interna che faciliterà la scoperta dei più influenti.

L’obiettivo quindi è duplice. Ovvero semplificare la consultazione e ampliare il coinvolgimento. Offrendo suggerimenti coerenti con gli interessi individuali, WhatsApp vuole aumentare l’interazione quotidiana degli utenti e invitarli a esplorare nuovi ambiti.