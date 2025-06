Twitch: molto presto un cambiamento importante per lo streaming

Quando si parla di dirette live, ovviamente il primo nome che balza alla mente di tutti quanti è quello di Twitch, la piattaforma tinta di viola è diventata ormai una vera e propria certezza nel mondo della produzione di contenuti soprattutto legata ai videogiochi, recentemente la piattaforma ha deciso di annunciare una serie di importanti aggiornamenti tra i quali ne spicca uno decisamente interessante, molto presto ci sarà la possibilità di ospitare streaming verticali dedicate soprattutto alla fascia mobile del mercato e soprattutto ci sarà anche la possibilità, già inserita come beta test, di trasmettere in qualità superiore.

Arriva Twitch verticale

L’introduzione degli streaming verticali servirà a completare definitivamente l’esperienza d’uso su smartphone Zazà proprio con l’aggiornamento effettuato lo scorso anno dell’applicazione mobile, quest’ultima infatti è stata letteralmente ridisegnata per avvicinarsi di più alle modalità d’uso già in voga con i social network, prossimamente con l’introduzione di questo cambiamento gli streamer non saranno più costretti a scegliere tra il formato verticale e quello orizzontale, l’applicazione e la piattaforma infatti consentiranno di offrire ai propri stream un doppio formato, verticale per chi usa un device mobile e orizzontale per chi invece utilizza una piattaforma desktop.

Come se non bastasse, Twitch ha deciso di fare un passo in avanti anche per quanto riguarda la risoluzione, allo stato attuale infatti il massimo della risoluzione disponibile e il fullHD a 60 FPS, il canale di beta testing però ha lanciato finalmente anche lo streaming in 2K, che equivale a 1440P, questa nuova risoluzione sarà disponibile per tutti i partner e gli affiliati.

In ultimo come se non bastasse, sarà anche possibile sfruttare una nuova funzionalità definita rewind, ciò consentirà a uno spettatore di mandare indietro lo streaming, anche quando quest’ultimo è ancora in corso, di conseguenza se vi foste persi una parte di una diretta potrete tranquillamente ripartire da un momento più indietro rispetto a quello live senza nessun tipo di problema, funzionalità che al giorno d’oggi non era ancora disponibile.