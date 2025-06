Google Drive: Gemini presto analizza anche i video

Google continua ad innovare i propri servizi cloud introducendo nuove funzionalità che integrano l’intelligenza artificiale. A tal proposito, presto Gemini sarà in grado di analizzare i video direttamente dalla versione web del servizio. In tal modo, Google Drive si arricchisce di una nuova funzionalità utile. È importante sottolineare che si tratta di una novità disponibile solo per chi sottoscrive un piano a pagamento. L’utilizzo sarà estremamente semplice. Dopo aver aperto il video desiderato, comparirà in alto a destra un’icona dedicata a Gemini. Cliccando su quest’ultima si aprirà un pannello laterale che offre una serie di strumenti per interagire con il contenuto del video. La prima funzione che l’utente visualizzerà è un riepilogo sintetico del contenuto. Seguono suggerimenti per delineare i punti chiave nel filmato e per elencare eventuali azioni da compiere in base alle informazioni trasmesse. Inoltre, è possibile porre domande mirate o interrogare il sistema su dettagli specifici del video.

La nuova funzione Gemini in arrivo su Google Drive