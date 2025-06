Pictory AI: ecco come creare video in pochi secondi

Si parla sempre più spesso dei nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale pensati per aiutare gli utenti per generare testi. Lo sviluppo della tecnologia, con la conseguente implementazione dell’AI, ha portato a ottimizzazioni anche in altri ambiti. Soluzioni come Pictory AI, infatti, rappresentano uno strumento perfetto per tutti coloro che vogliono creare video ma non solo.

Tra le tante funzionalità che questo strumento è in grado di regalare agli utenti, vi è anche la possibilità di sfruttarlo per ottenere conversioni da script a video, creazione di sottotitoli automatici e realizzazione di riepiloghi di video lunghi. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a Pictory AI.

Pictory AI: la soluzione per video ottimali

Il processo di creazione video rappresenta una grande sfida se si è pochi esperti o se non si hanno a disposizione una serie di strumenti progettati per questo scopo. Oggi, però, grazie allo sviluppo dell‘intelligenza artificiale esistono sistemi basati su algoritmi intelligenti, come Pictory AI.

Pictory AI non è un classico strumento che consente agli utenti di generare testi o riassunti, ma va ben oltre consentendo a chiunque di poter produrre video brevi e lunghi con estrema semplicità. Se fino a tempo fa, dunque, l’editing video era destinato solamente a professionisti, grazie a Pictory AI qualunque utente può cimentarsi della creazione di contenuti da condividere sui social o su YouTube.

Le funzionalità messe a disposizione sono davvero tante ma non possiamo non porre l’attenzione su alcune particolarmente utili come i sottotitoli automatici, la trascrizione automatica e il riepilogo. Tutto ciò diventa dunque adatto sia per utenti che vogliono ottenere contenuti per i social che per un blog personale, risparmiando del tempo.

Tutti coloro che sono curiosi di testare queste funzioni possono farlo sfruttando la prova gratuita, prima di procedere con la sottoscrizione di uno dei piani dell’abbonamento.