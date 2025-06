Huawei Nova Y73 si avvicina al lancio

Huawei sta per presentare ufficialmente il suo nuovo modello Nova Y73. La cui pagina dedicata è già comparsa sul sito mondiale dell’azienda. Tuttavia, la scheda tecnica non è completa. Manca infatti l’indicazione del processore. Le indiscrezioni più attendibili suggeriscono la presenza del Kirin 710°. Un chip proprietario a 14 nanometri, ormai vecchio, risalente al 2018. Questa scelta colloca il dispositivo nella fascia economica, differenziandolo nettamente dai più avanzati Nova 14, Nova14 Pro e Nova 14Ultra. Tutti lanciati da Huawei appena la scorsa settimana.

Ampia batteria e caratteristiche extra per un modello Huawei entry-level

Il design e molte caratteristiche sembrano corrispondere a una versione globale del Huawei Enjoy 80, modello recentemente svelato in Cina. Il look è identico, compresi i colori disponibili: azzurro e nero. Lo smartphone ha un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+. E una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La luminosità massima dichiarata raggiunge i 1.000 nit. Un valore davvero eccezionale per un dispositivo di questa fascia. La fotocamera frontale da 8 megapixel è incastonata in un foro nel display. Mentre sul retro spicca una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1,8. È affiancata da una seconda lente. Ma di questa, i dettagli non sono stati ancora rivelati.

Nova Y73 è dotato di una batteria da 6.620 mAh. È quindi capiente e supportata da una ricarica rapida cablata fino a 40 watt. Tra le altre funzionalità spiccano la certificazione IP64, che protegge il dispositivo da polvere e schizzi d’acqua. Anche la presenza del chip NFC per i pagamenti contactless. E poi un jack audio tradizionale e una porta a infrarossi per il controllo remoto.

È ufficiale che la pagina prodotto sia online. Ma Huawei non ha ancora comunicato né prezzi né la data esatta di disponibilità sul mercato. Visto l’approssimarsi del debutto, si prevede un annuncio imminente. Il Nova Y73 si posizionerà probabilmente come una scelta conveniente per chi cerca uno smartphone con caratteristiche bilanciate, senza aspirazioni di alta gamma ma con buone prestazioni quotidiane.