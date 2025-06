Robot aspirapolvere Lefant in offerta assurda su AliExpress: -67%

Il prezzo di vendita di un robot aspirapolvere cala drasticamente su AliExpress, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno sconto più unico che raro applicato sul robot aspirapolvere Lefant, modello M1, un piccolo dispositivo che può aiutarvi profondamente nella pulizia della vostra casa.

Tutti coloro che sono alla ricerca di un assistente per la propria casa, troveranno il giusto compagno nel robot Lefant M1, realizzato quasi interamente in plastica, presenta una finitura opaca bianca su tutta la superficie, con una relativamente sottile torretta LiDAR posta superiormente. La massima potenza di aspirazione è di 4000Pa, non elevatissima, è giusto ammetterlo, ma comunque più che sufficiente per la pulizia di ambienti non particolarmente sporchi. Al suo fianco è possibile trovare una batteria da 4000mAh, un componente che riesce a garantire all’incirca 90 minuti di pulizia generale.

AliExpress: approfittate dello sconto sul robot aspirapolvere Lefant

Uno dei migliori robot aspirapolvere appartenenti alla fascia medio-bassa tra quelli disponibili sul mercato, Lefant M1 vuole far sentire la propria voce in un settore sempre più ricco di aspiranti al trono. Il suo listino su AliExpress sarebbe di 446,04 euro, ma coloro che lo acquisteranno a questo link potranno ricevere uno sconto del 67%, per arrivare in questo modo a spendere solamente 143,55 euro.

L’occasione per risparmiare è davvero ghiottissima, osservandone meglio le specifiche tecniche possiamo trovare dimensioni di 432 x 139 x 370 millimetri, oltre 3 modalità differenti di utilizzo, ed un peso inferiore ai 6kg. Viene commercializzato nella versione senza stazione di svuotamento automatico, ciò sta a significare che all’interno della confezione potrete trovare una stazione di ricarica, che però non si svuoterà, sarà necessario svuotare manualmente il serbatoio interno di 0,5 litri, quando necessario. E’ un robot aspirapolvere che integra una funzione di lavaggio, utilizzando l’accessorio incluso.

La spedizione è completamente gratuita dall’Europa, con consegna in tempi veramente ridottissimi e senza dazi doganali.