Nintendo Today cambia tutto: niente più screenshot ai video ufficiali

La nuova app Nintendo Today, lanciata appositamente dall’azienda per rendere gli aggiornamenti centralizzati insieme alle varie comunicazioni, porta un cambiamento importante. Gli utenti non potranno più fare degli screenshot dei video che ci sono in piattaforma. Tutte le volte che si proverà ad immortalare il contenuto dello schermo dunque, non sarà possibile: comparirà uno schermo nero. A segnalarlo sono stati tantissimi utenti.

Il blocco sembra invece non riguardare le presentazioni statiche come slideshow o immagini fisse. Almeno per ora non si sa se tutto ciò sia dovuto o meno al Digital Rights Management ma una cosa adesso è certa: condividere dei contenuti ufficiali sarà sempre più complicato soprattutto per coloro che utilizzano molto i social per mostrare quelle che sono le novità di casa Nintendo.

Una strategia comunicativa più chiusa

La mossa rientra in un approccio più controllato alla distribuzione delle informazioni. Sebbene non sia obbligatoria per i fan, l’app Nintendo Today è stata già scelta come strumento privilegiato per alcune anteprime importanti, come dettagli sulla futura Nintendo Switch 2 o la data di uscita del film dedicato a The Legend of Zelda. La limitazione agli screenshot, quindi, non è un dettaglio secondario: impatta direttamente la fruizione e la circolazione dei contenuti.

Per chi desidera comunque conservare o condividere i video, esiste ancora la possibilità di registrare lo schermo da un altro dispositivo, ma si tratta di una soluzione scomoda e poco immediata. In un panorama digitale dove la condivisione rapida è fondamentale, questa scelta rischia di allontanare una parte della community più attiva e appassionata.

Nintendo non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sul motivo di questa scelta. Ma, stando alle reazioni online, è chiaro che la novità non passa inosservata: se da un lato aumenta il controllo sull’immagine aziendale, dall’altro limita la libertà d’uso di un’app nata proprio per avvicinare gli utenti alle novità del marchio.