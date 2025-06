Android, colpo durissimo al modding: ora ci sono nuove regole stringenti

Durante l’I/O 2025, Google ha avviato l’implementazione di alcune modifiche alla Play Integrity API, un sistema pensato per garantire che le app installate siano autentiche e non manomesse. L’obiettivo dichiarato è la protezione dei dati sensibili, ma l’impatto reale rischia di essere molto pesante per la community del modding Android, quella composta da utenti esperti che installano custom ROM o attivano l’accesso root sbloccando il bootloader.

Queste modifiche non rappresentano una sorpresa assoluta: erano già state anticipate mesi fa, ma ora diventano operative, segnando una svolta concreta nella gestione della sicurezza. Il punto centrale è la nuova definizione di “dispositivo genuino”, che d’ora in avanti include l’obbligo di utilizzare una versione certificata di Android. In altre parole, qualsiasi ROM non ufficiale sarà esclusa a prescindere, poiché non verificata da Google.

Accesso negato ad app bancarie e giochi

Il nuovo sistema ha implicazioni immediate: con un dispositivo rootato o una ROM alternativa, molti utenti non potranno più accedere ad app che richiedono un ambiente sicuro. Si parla di servizi bancari, app sanitarie, piattaforme di comunicazione crittografata e giochi multiplayer. Il motivo sta nelle verifiche dell’API che non andranno a buon fine, rendendo impossibile l’esecuzione di questi software su dispositivi non conformi.

Per gli sviluppatori, questa è una misura di protezione utile per evitare frodi, fughe di dati o uso improprio dei contenuti (come accade con app modificate di YouTube o Netflix). Ma per la comunità di modder, che per anni ha avuto la libertà di personalizzare a fondo Android, la situazione si complica.

Google sta infatti introducendo controlli sempre più legati all’hardware, molto più difficili da bypassare rispetto a quelli software. Questo approccio rende più solido il sistema di sicurezza, ma al tempo stesso restringe ulteriormente gli spazi di manovra per gli utenti avanzati.

Con queste novità, il contrasto tra sicurezza e libertà d’uso su Android si fa ancora più evidente. Google non dichiara esplicitamente guerra al modding, ma le nuove misure imposte segnano un chiaro allontanamento da quell’ecosistema aperto che, per molti anni, ha contraddistinto il sistema operativo.