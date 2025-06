MG HS Hybrid+: l’ibrido che guarda all’Italia

Non è ancora arrivata sulle strade italiane, ma la MG HS Hybrid+ promette già di conquistare anche il nostro mercato. Dopo il debutto nel Regno Unito, questa nuova versione Full-Hybrid del SUV inglese si prepara ad ampliare la gamma motori della HS, finora disponibile solo con alimentazione benzina e Plug-in. Non è stata indicata alcuna data ufficiale per l’arrivo in Italia, ma le indiscrezioni trapelate fanno pensare a tempi più o meno brevi. Il marchio cinese, in costante crescita in Europa, punta infatti con decisione sul settore ibrido, oggi sempre più centrale nella scelta degli automobilisti italiani.

MG HS: motore Full Hybrid, tra prestazioni ed efficienza

La MG HS Hybrid+ si presenta con un’estetica più o meno identica a quella delle versioni già note. Le dimensioni restano importanti, con 4,67m di lunghezza e 1,89 di larghezza, mentre il bagagliaio offre una capienza di 507litri. Il frontale colpisce per la griglia centrale rifinita con elementi a L rovesciata e fender verticali, mentre i fari Full LED sono di serie sin dal primo allestimento.

All’interno, il design rispetta i canoni attuali, si mostra infatti pulito, minimale e tecnologico. Il cruscotto è occupato da un ampio pannello con due display da 12,3”, dedicati all’ intrattenimento e ad altre opzioni di utilizzo. Nella parte centrale invece trova spazio la leva del cambio, i pulsanti multifunzione e il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Il vero valore aggiunto della MG HS Hybrid+ è rappresentato però dalla meccanica. Il sistema ibrido riprende lo schema utilizzato anche su altri modelli del marchio, ma con una potenza superiore. Il propulsore termico è un 1.5 turbo benzina da 142CV, affiancato da un motore elettrico da 198CV. Presente anche un moto-generatore, che dovrebbe sviluppare circa 61CV, portando la potenza complessiva a 224CV.

La batteria ha una capacità di 1,8kWh. Le prestazioni sono interessanti per un SUV della categoria. Il quale prevede un’accelerazione da 0 a 100km/h in 7,9secondi e velocità massima di 190km/h. MG dichiara un consumo medio di 5,5 litri ogni 100km, con emissioni pari a 126g/km di CO₂. In Inghilterra il modello parte da circa 36.640€. Resta solo da attendere l’annuncio per il mercato italiano.