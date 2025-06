Panasonic: arriva l’addio definitivo alla porta VGA

A quanto pare, il mondo dell’elettronica di consumo dovrà dire addio in via definitiva ad un elemento che per molti anni ha rappresentato uno standard quasi intramontabile all’interno delle tecnologie di trasmissione video, stiamo parlando della porta VGA, una porta creata per la trasmissione video in parallelo che d’ora in avanti non sarà più presente all’interno dei laptop Panasonic, un addio definitivo con un eco davvero importante dal momento che l’azienda giapponese era una tra le ultime ammontare questa uscita video all’interno dei propri prodotti.

Un addio rumoroso

Per chi non lo sapesse, il Giappone è in generale le aziende giapponesi sono da sempre di più restia ad abbandonare determinati standard che in Occidente invece sono ritenuti antiquati e infatti non sono più utilizzati, all’interno della nazione orientale infatti è possibile trovare ancora in circolazione fax, floppy disk e fino a questo momento per l’appunto anche l’uscita video in questione, tale porta però nel corso degli anni è stata lentamente soppiantata dalle soluzioni digitali ad alte prestazioni come HDMI e display Port, le quali supportano un collegamento digitale ad alta risoluzione ed elevato frame rate con audio incluso all’interno del flusso di dati.

Con l’arrivo del suo ultimo laptop, dunque Panasonic ha deciso di tagliare i ponti con il passato e di dire a Dio una volta per tutte alla porta che per decenni è stato un vero e proprio standard, ma che ormai non ha effettivamente più senso di esistere dal momento che tale tecnologia è stata superata sia in termini di concetto vero e proprio che in termini di prestazioni, segnale inequivocabile che ormai si è andati avanti verso tecnologie più evolute e più potenti, ovviamente non mancano dunque le porte HDMI, Thunderbolt e USB C in grado di trasmettere sia dati che video ad elevata velocità e bassissima latenza.