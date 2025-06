Debutta in Italia la ICH -X K3, il nuovo SUV off-road del gruppo DR

DR lancia sul mercato italiano un nuovo fuoristrada pensato per chi ama l’avventura senza rinunciare al comfort, la ICH -X K3. Sviluppata sotto il marchio ICH -X, questa vettura nasce per consolidare la presenza del gruppo molisano nel settore dei veicoli off-road. Dopo la sua prima apparizione ufficiale al Salone di Torino 2024, ora è finalmente ordinabile anche in Italia. È presente una sola configurazione, completamente accessoriata e la possibilità di una motorizzazione a GPL ne semplifica la scelta ma ne amplia la versatilità.

ICH -X K3: motore, interni e trazione intelligente, tutto pensato per affrontare ogni percorso

La nuova ICH -X K3 punta tutto su una combinazione di robustezza, tecnologia e praticità. Le dimensioni sono importanti. Si parla infatti di quasi 4,80m di lunghezza e un’altezza da terra di 22 centimetri, pensata per affrontare terreni difficili senza incertezze. Il telaio, realizzato per tre quarti in acciaio ad alta resistenza, viene assemblato con tecniche avanzate come la saldatura e la brasatura laser. All’esterno prevale un look massiccio, con una grande griglia rettangolare e fari squadrati. I cerchi da 20” e le protezioni extra confermano il suo stile da fuoristrada puro.

Sotto il cofano vi è un 2.0 turbo benzina da 245 cavalli, con cambio automatico doppia frizione a sette rapporti. La variante a GPL offre 238CV, leggermente ridotti, ma con vantaggi in termini di emissioni. La trazione integrale XWD di sesta generazione, firmata BorgWarner, però è il vero cuore del modello. Il quale è in grado di adattare automaticamente la distribuzione della potenza a seconda del tipo di terreno e della necessità di aderenza. L’auto raggiunge i 185km/h, e i consumi, secondo il ciclo WLTP, si attestano sui 9,8 l/100km per la benzina e 13,1 l/100km con il GPL.

L’ interno segue uno stile essenziale ma raffinato. Il volante in ecopelle ospita dietro di sé un display digitale da 10”, mentre al centro del cruscotto troviamo lo schermo per l’ intrattenimento da 15,6”. Sulla console centrale si trovano i comandi per le modalità di guida e il cambio. Non manca un ampio tetto panoramico di serie. La dotazione tecnologica è completa, grazie a numerosi sistemi ADAS per la sicurezza attiva e passiva. Tutto incluso, senza optional per il pagamento della versione a benzina si parla di 43.900€ , mentre di 45.900€ per quella a GPL.