MG continua a segnare numeri ottimi in Italia: Aprile con il 50% in più

La nota a casa automobilistica MG è da poco approdata in Italia però ha visto un 2025 all’insegna della crescita, l’anno è infatti partito nel migliore dei modi e il processo di ascesa dell’azienda del gruppo Saic non accenna a rallentare, nel mese di aprile, infatti l’azienda ha completato la consegna di 5518 unità, con un aumento del 50% in termini di volume rispetto al medesimo mese dello scorso anno, la quota di mercato raggiunta tocca così il 3,86% del totale.

Segnali dal mercato

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha così commentato: “I segnali dal mercato sono ancora deboli, piccoli passi in avanti che non schiariscono la foschia dell’incertezza. Le questioni aperte restano sul tavolo e il modo che riteniamo più efficace per affrontare la situazione è impegnarci e supportare la rete dei partner commerciali con un prodotto affidabile al giusto prezzo. Il nostro approccio pragmatico e concreto, e il nostro posizionamento sono riconosciuti e apprezzati e ci stanno dando grandissime soddisfazioni. Anche ad aprile abbiamo raggiunto un obiettivo importante, siamo vicini a quota 4% e ne siamo orgogliosi. Il percorso è ancora impervio, ma abbiamo dalla nostra un team tenace e determinato e ancora tante novità da introdurre.“.

Effettivamente, la quota di mercato rappresenta un percorso molto importante per l’azienda che a partire dall’inizio dell’anno ha venduto quasi 21 mila auto mettendo a segno un importante passo in avanti rispetto al periodo gennaio aprile del 2024, numeri che sono decisamente coerenti con quanto sta succedendo anche a livello europeo, non a caso nel primo trimestre del 2025 MG ha consegnato ben 78.505 vetture portando alla sua quota di mercato europea al 2,3%, nello specifico a livello italiano le vendite sono state spinte soprattutto dal successo dei modelli del segmento B, come la MG3 e il SUV MG ZS.

Si tratta dunque di passi importanti che mostrano come il mercato delle automobili non si è così stagnante come si pensava, ma anzi sta andando incontro a una graduale ripresa.