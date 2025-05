Google ha deciso di rinnovare l’interfaccia di Gemini sui dispositivi con grande schermo

Negli ultimi tempi tutti i colossi della big tech stanno puntando molto sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

L’AI è sicuramente la tecnologia del secolo e può essere sfruttata in diversi campi per rendere più semplice la nostra quotidianità.

Google è proprio uno dei costi della big tech che più sta investendo sull’intelligenza artificiale, puntando sempre a miglioramenti decisivi che potranno avere un impatto sull’utilizzo dei suoi dispositivi da parte degli utenti.

In particolare, gli sforzi di Google sono tutti concentrati su Gemini, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Mountain View e che è integrato in molti prodotti Google.

Google migliora Gemini sui dispositivi con grande schermo

Google Gemini è un modello di intelligenza artificiale che è in grado di comprendere e generare testi, audio immagini e molto altro.

Tuttavia, i cambiamenti che Google ha in serbo per la sua intelligenza artificiale, non riguardano tutti i dispositivi, bensì una nicchia ben precisa.

Sembrerebbe, infatti, che Google stia introducendo degli aggiornamenti che riguardano l’interfaccia di Gemini per il miglioramento dell’esperienza degli utenti su alcuni dispositivi con schermi ampi. Ciò includerebbe tablet e i dispositivi pieghevoli.

Lo scopo sarebbe quello di ottimizzare il multitasking e migliorare l’AI sui grandi schermi.

Questi cambiamenti sono inoltre utili per cercare di sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile dell’interfaccia. Per massimizzare lo spazio di visualizzazione Google sta pensando a portare gli utenti ad accedere al menu laterale tramite le tre lineetta orizzontali.

Effettivamente, lo spazio offerto da questi dispositivi, come tablet o smartphone pieghevoli, è molto ampio e sarebbe davvero un peccato non sfruttarlo al massimo mantenendo l’interfaccia praticamente uguale a quella degli smartphone.

Non ci sono ancora dettagli per quanto riguarda la data di uscita del cambiamento dell’interfaccia di Gemini su questi dispositivi, tuttavia ci si auspica che non si debba aspettare troppo per vedere questi nuovi cambiamenti.