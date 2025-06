Samsung: novità in arrivo per la divisione chip

Samsung Electronics si trova a dover affrontare una fase di ripensamento strategico per la sua divisione chip. Storicamente considerata una delle principali fonti di profitto dell’azienda. In passato il comparto semiconduttori ha trainato i bilanci Samsung. Eppure, le recenti difficoltà di System LSI, hanno spinto la dirigenza a valutare un’importante ristrutturazione interna. Si tratta dell’unità responsabile della progettazione dei chip Exynos e dei sensori ISOCELL, Secondo quanto riportato dal quotidiano SEDaily, l’azienda starebbe considerando seriamente l’ipotesi di fondere System LSI con Foundry, la divisione che si occupa materialmente della produzione dei semiconduttori. L’obiettivo di tale potenziale fusione sarebbe rafforzare la competitività dell’azienda.

Samsung: cosa cambierebbe con la fusione?

L’idea non è del tutto nuova. Fino al 2017, infatti, System LSI era parte integrante della Foundry, ma fu poi separata per dissipare le preoccupazioni di soggetti come Qualcomm e Nvidia. Le quali temevano possibili conflitti di interesse. Una nuova fusione tra tali due aree riaprirebbe inevitabilmente la questione della riservatezza, con il rischio che alcuni clienti decidano di orientarsi verso fornitori alternativi per tutelare la segretezza dei propri progetti. Samsung dovrà quindi valutare con grande attenzione come gestire la situazione.

Durante una recente riunione tra i vertici dell’azienda, sono state discusse diverse opzioni per il futuro di System LSI. Anche se la fusione con Samsung Foundry sembra la strada più concreta e coerente, la decisione finale non è ancora presa. Da tale scelta dipenderanno non solo le prospettive future del business dei semiconduttori. Ma anche la capacità di Samsung di mantenere un ruolo centrale in un settore sempre più strategico per l’intera industria tecnologica globale. La scelta finale sarà presa da Jay Y. Lee, presidente di Samsung Electronics, insieme ai vice presidenti Chung Hyun-ho e Jeon Young-hyun. Al momento non ci sono ulteriori novità. Non resta dunque che attendere per scoprire quali saranno i futuri sviluppi.