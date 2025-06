App Store: fermate truffe per oltre 2 miliardi

Apple ha intensificato gli sforzi per mantenere l’App Store un luogo sicuro e affidabile. Per farlo, l’azienda è intervenuta evitando frodi per un valore complessivo superiore ai 9 miliardi di dollari. Di cui più di 2 miliardi soltanto nel 2024. Tale traguardo riflette la strategia di difesa che coinvolge ogni aspetto dell’ecosistema digitale, proteggendo la community che ogni settimana si affida all’App Store. Uno dei pilastri di tale azione preventiva è il contrasto alle identità sospette. Nel corso del 2024 Apple ha eliminato più di 146.000 account di sviluppatori ritenuti dediti a pratiche fraudolente. Inoltre, ha respinto altri 139.000 profili già in fase di iscrizione sulla piattaforma. Sul fronte degli utenti, sono stati bloccati circa 711 milioni di nuovi account potenzialmente pericolosi. E disattivati quasi 129 milioni di profili esistenti che mostravano anomalie o comportamenti a rischio.

Apple interviene in difesa del suo App Store

Allo stesso tempo, l’azienda di Cupertino continua a contrastare la diffusione di applicazioni illegittime sui cosiddetti store “non ufficiali”. Nel solo 2024 sono state neutralizzate oltre 10.000 app contraffatte o contenenti malware. Impedendo quasi 4,6 milioni di installazioni o avvii non autorizzati. A vigilare sulla qualità generale delle applicazioni ci pensa il team App Review. Nel 2024 ha esaminato oltre 7,7 milioni di proposte, scartando circa 1,9 milioni di app non conformi alle linee guida Apple.

Un’altra minaccia da cui Apple difende il suo negozio virtuale riguarda le valutazioni finte. il sistema ha analizzato più di 1,2 miliardi di recensioni e valutazioni, eliminandone oltre 143 milioni perché duplicate, false o generate da attività fraudolente. Sul fronte delle transazioni economiche, il 2024 si è chiuso con oltre 2 miliardi di dollari di tentativi di pagamento truffaldini bloccati. Sono state invalidate 4,7 milioni di carte di credito rubate e sospese. Strumenti come Apple Pay, che utilizza codici unici per ciascuna transazione senza mai conservare i dati sensibili. Uniti alla crittografia end-to-end, contribuiscono a rafforzare la fiducia degli utenti.

Infine, Apple promuove la partecipazione attiva degli utenti, fornendo strumenti per controllare la cronologia degli acquisti, gestire abbonamenti, richiedere rimborsi o segnalare comportamenti sospetti. Le App Privacy Nutrition Labels garantiscono trasparenza sui dati raccolti dalle app. Mentre la pagina di supporto ufficiale offre guide e consigli per difendersi dalle frodi e navigare sull’App Store in modo consapevole.