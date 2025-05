Google/Samsung QuickShare: in arrivo anche sulle auto Android

Qualche giorno fa, Google ha tenuto la sua conferenza più importante dell’anno, stiamo parlando del Google I/O All’interno del quale ha presentato numerose novità che ovviamente sbarcheranno su Android in tutte le salse, un dettaglio che però in molti possono aver trascurato ma che riguarda Android al 100% è quello legato alle auto Android definite come Google Built-in, ovvero quelle auto il cui sistema multimediale integra al proprio interno Android al 100%, dunque non quelle soluzioni proprietarie che magari sfruttano Android Auto o Apple CarPlay, bensì quei sistemi di infotainment che hanno una versione apposita di Android installata al proprio interno fin dall’inizio.

In arrivo QuickShare

Nello specifico, Google ha annunciato l’arrivo della funzionalità QuickShare all’interno di questa versione di Android per automobile, per chi non lo sapesse tale funzionalità è stata da sempre una prerogativa dei dispositivi Android soprattutto e anche di quelli Samsung, tale opzione consente nello specifico la condivisione di file facilmente e rapidamente con pochi tap attraverso la connessione Wi-Fi direct, tale opzione fino a questo momento era per l’appunto una prerogativa dei soli smartphone, ma molto presto, non sarà più così.

Dunque questa funzionalità molto presto sbarcherà anche all’interno delle automobili definite per l’appunto Google Built-in.

Per chi non lo sapesse, le automobili con all’interno una versione di Android fin dall’inizio al momento rappresentano ancora una nicchia nel mondo dell’automotive ma stanno ritagliando una fetta sempre più ampia sia di produttori che di modelli, sono tantissime infatti le case automobilistiche che sfruttano questa possibilità e lo fanno soprattutto per le loro automobili di punta, tra i nomi più altisonanti spiccano: Audi, Volvo, Ford, Renault, Polestar, Nissan, Honda e Chevrolet.

Non rimane dunque che attendere il prossimo update del software per poter sfruttare questa possibilità che sicuramente potrebbe tornare utile sotto vari aspetti e ovviamente, contribuisce ad arricchire l’esperienza d’uso di questa tipologia di vettura.