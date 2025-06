Land Rover 2026: l’icona si rinnova con stile e tecnologia

Land Rover punta a rivoluzionare il concetto di fuoristrada con il nuovo Defender 2026, che evolve senza rinunciare alla sua anima avventurosa. A cinque anni dal ritorno sulle strade, il leggendario modello si aggiorna in modo trasversale, coinvolgendo tutte le versioni della serie. Dunque dalla compatta 90 alla spaziosa 130, fino alla sportiva OCTA. Cambia l’aspetto, con modifiche precise ma interessanti, pensate per rendere la linea della vettura più armoniosa e distintiva. I fari anteriori presentano una nuova firma luminosa, più riconoscibile anche in condizioni di scarsa visibilità.

Land Rover Defender OCTA 2026: prestazioni estreme, comfort e controllo

I paraurti, ridisegnati con finiture come il silicio argento e il grigio satinato dei Carpazi, conferiscono alla carrozzeria un aspetto più sofisticato. Dettagli come la griglia nera lucida, i badge scuri e gli inserti testurizzati sul cofano rafforzano la percezione di robustezza. I nuovi colori aggiungono personalità. Abbiamo il Borasco Grey che evoca l’atmosfera delle miniere d’argento californiane, mentre Woolstone Green rende omaggio alla campagna inglese. A completare il pacchetto estetico ci sono cerchi in lega da 22” con finitura Dark Grey su richiesta.

Al vertice della serie Land Rover si posiziona il Defender OCTA 2026, pensato per chi cerca potenza pura abbinata a raffinatezza tecnica. Il motore V8 biturbo da 4,4 litri eroga 635CV, assicurando prestazioni elevate su ogni terreno. Le sospensioni attive 6D Dynamics, insieme alla modalità di guida OCTA, rendono ogni percorso un’esperienza fluida ma grintosa. Nuovi colori come il Sargasso Blue e il bianco opaco Patagonia White, in arrivo a fine anno, aggiungono un tocco esclusivo al design.

Gli interni e gli esterni dell’OCTA sono rifiniti con materiali di pregio come la fibra di carbonio e il Graphite testurizzato, confermando l’approccio “military luxury” di Land Rover. Elementi tipici, come la scritta in bronzo fosforoso sul cofano, testimoniano una cura per i dettagli che va oltre la pura funzionalità. La versione 130 offre ora anche un compressore d’aria integrato per la regolazione degli pneumatici, pensato per gli amanti dei percorsi su sabbia o ghiaia.