AnduinOS, aggiornamento: ecco 3 nuove versioni per la distro di Linux simile a Windows 11

Tra le tante distribuzioni Linux che hanno cercato di riprodurre l’esperienza grafica di Windows, AnduinOS si è distinta per una particolarità decisamente insolita: il suo autore, Anduin Xue, lavora per Microsoft. Eppure, questo non gli ha impedito di sviluppare un sistema operativo che richiama in modo evidente lo stile di Windows 11, ma basato su una solida infrastruttura Ubuntu.

AnduinOS ripropone l’allineamento centrale della taskbar, il design del menu di avvio e l’aspetto delle finestre tipico dell’ultima versione di Windows. Il tutto senza violare diritti d’autore: icone, sfondo e dettagli grafici sono originali, pur mantenendo una chiara somiglianza. Secondo il creatore, l’obiettivo è facilitare la transizione da Windows a Linux, rendendo l’ambiente più familiare agli utenti che arrivano dal sistema operativo di Redmond.

Tre nuove release e focus su sicurezza, stabilità e AppImage

Nelle ultime ore, il team ha pubblicato tre aggiornamenti distinti: le versioni 1.1.5, 1.2.5 e 1.3.2. Le prime due sono classificate come LTS, ovvero pensate per offrire massima stabilità nel tempo. La 1.3.2, invece, è la versione più recente e innovativa del progetto.

Tutte e tre le release introducono miglioramenti nella gestione delle password, una maggiore affidabilità nei download via Torrent, e ottimizzazioni per il funzionamento di X11, il server grafico responsabile della gestione delle finestre. Tra le novità più importanti, spicca il supporto integrato per AppImage, una modalità di esecuzione delle applicazioni che non richiede installazione, né interferisce con le librerie di sistema: basta scaricare un file e avviarlo.

AnduinOS 1.3.2 guarda avanti con novità mirate

L’ultima versione, AnduinOS 1.3.2, introduce anche il supporto a deskmon.service, un servizio systemd che consente di avviare file direttamente dalla cartella Desktop, semplificando la creazione di scorciatoie. In più, per chi esegue una nuova installazione, è disponibile il supporto ai driver audio Intel di nuova generazione, inclusi quelli per i chip Lunar Lake della serie Core Ultra 200V.

Chi ha già installato AnduinOS può aggiornare il sistema in modo semplice, aprendo il terminale e digitando il comando:

do_anduinos_upgrade

Un progetto curioso, indipendente e ormai in costante evoluzione, che dimostra come l’ibridazione tra estetica Windows e architettura Linux possa trovare il proprio spazio, anche tra chi lavora per Microsoft.