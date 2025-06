Google Drive

Google sta lavorando a nuove funzionalità per Google Drive che puntano a migliorare l’organizzazione, la condivisione e la fruizione dei contenuti. Tra le novità più rilevanti emergono strumenti di analisi per i video, una gestione migliorata delle condivisioni, e una profonda integrazione con Google Calendar.

Analisi avanzata dei video caricati

Una delle principali novità in sviluppo riguarda l’introduzione di funzionalità di analisi video direttamente su Google Drive. Il servizio sarà in grado di identificare automaticamente elementi visivi e contenuti nei file multimediali, per rendere più efficiente la ricerca tra i documenti archiviati. Questa funzione sfrutterà tecnologie di intelligenza artificiale per fornire metadati più accurati e classificazioni automatiche.

Integrazione diretta con Google Calendar

Google Drive verrà integrato in modo più profondo con Google Calendar, permettendo agli utenti di allegare file Drive agli eventi e ricevere suggerimenti intelligenti basati sulle attività programmate. I documenti collegati a una riunione o a un evento saranno evidenziati automaticamente e più facili da consultare prima e dopo l’appuntamento, migliorando la produttività.

Nuovi strumenti per la condivisione

Google sta inoltre testando un’interfaccia rinnovata per la condivisione dei file, che include maggiore controllo sui permessi e opzioni più dettagliate per definire chi può accedere ai documenti e per quanto tempo. Saranno anche introdotte scadenze temporanee per i link condivisi e strumenti per impedire download non autorizzati o modifiche indesiderate.

Focus su privacy e collaborazione

Le novità in arrivo su Google Drive mirano a trovare un equilibrio tra collaborazione semplice e controllo granulare della privacy. L’azienda punta a offrire agli utenti aziendali e consumer un sistema più intelligente e flessibile per gestire i propri file, sfruttando l’ecosistema integrato di Google Workspace.

Le nuove funzionalità sono attualmente in fase di test e verranno distribuite gradualmente nel corso dei prossimi mesi agli utenti con account Google Workspace e, successivamente, a quelli con profilo personale.