Compressore per auto a 18 euro: un’offerta da non perdere su AliExpress

AliExpress riserva una nuova offerta molto interessante alla portata di tutti i consumatori che vogliono cercare di acquistare un buon compressore portatile per auto, andando allo stesso tempo a risparmiare molto denaro, proprio perché il valore finale dell’ordine sarà di soli 18 euro. Un’occasione valida per poco, che potrebbe terminare da un momento all’altro, per questo da cogliere subito al volo.

Marchiato Yiju, azienda cinese che si occupa di prodotti dello stesso tipo, il compressore per auto in promozione presenta un design sostanzialmente abbastanza classico. E’ un parallelepipedo a base rettangolare, con un grande pad centrale da utilizzare per la navigazione nei menù ed i vari settaggi, sormontato da un relativamente piccolo display LED retroilluminato sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato.

I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono in genere di buona qualità, il giusto mix tra plastica e metallo, con il connettore fisico nella parte superiore che termina con l’adattatore da collegare alle valvole di pneumatici e palloni. E’ un prodotto perfettamente compatibile con qualsiasi vettura, anche motocicli, biciclette o, come anticipato, per il gonfiaggio di palloni.

AliExpress: il compressore per auto costa veramente poco

Un risparmio non da poco sull’acquisto di un prodotto comunque molto utile per tantissimi utenti, il compressore per auto ha un listino di 39,97 euro, ma approfittando dell’ottimo sconto che AliExpress ha deciso di attivare nel periodo corrente, ecco che la spesa scende di 21,83 euro, per arrivare ad un investimento finale da sostenere pari a soli 18,14 euro. Per effettuare l’ordine vi dovete collegare qui.

Come era lecito immaginarsi, il device descritto nel nostro articolo integra una batteria ricaricabile, il che facilita sicuramente la portabilità e l’usabilità nel quotidiano. L’autonomia è più che sufficiente per gonfiare fino a 4 pneumatici per auto per volta, soluzione più che bilanciata ed adatta sostanzialmente a tutti.