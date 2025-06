Claude è la nuova modalità vocale per iOS e Android

Anthropic lancia una importante novità per il suo chatbot Claude. La modalità vocale, al momento in versione beta, sta per arrivare su dispositivi iOS e Android. Questa funzionalità permette di conversare con Claude tramite comandi vocali, ricevendo risposte parlate in tempo reale. Simile a quanto già offerto da ChatGPT, Gemini e Perplexity. L’utente potrà alternare senza problemi tra testo e voce, senza perdere il filo della conversazione. Mentre sullo schermo compariranno anche i punti salienti della risposta per facilitarne la comprensione.

L’attivazione della modalità vocale avviene tramite un’icona a forma d’onda nella barra di input e offre diverse voci tra cui scegliere. La novità si accompagna a un’integrazione molto più profonda per gli utenti abbonati. Potranno collegare Claude a Gmail, Google Calendar e, per i piani Enterprise, anche a Google Docs. Grazie a queste integrazioni, l’assistente diventa un supporto più concreto e personalizzato. Sarà in grado di attingere alle informazioni presenti nelle mail e nel calendario per rispondere con dati aggiornati e contestuali.

Navigazione web gratuita e ricerca intelligente: Claude amplia le sue capacità

La modalità vocale è accessibile in lingua inglese e il suo rilascio sarà graduale nel corso delle prossime settimane. Per ora, i limiti di utilizzo per gli utenti gratuiti sono di circa 20-30 messaggi vocali per sessione. Mentre gli abbonati Pro possono usufruire di un numero maggiore, anche se non specificato con precisione. Resta ancora da vedere se l’assistenza vocale verrà estesa presto a più lingue o se resterà confinata al mercato anglofono.

Non solo la voce, ma anche la possibilità di navigare sul web è stata ampliata per gli utenti gratuiti. A differenza di ChatGPT, che ricerca online solo su richiesta esplicita o in presenza di determinate domande, Claude effettua automaticamente ricerche internet quando necessario, senza un pulsante dedicato. Ad esempio, se viene chiesto un aggiornamento su un evento recente, come un blackout in Spagna, l’assistente attiva da solo la ricerca e offre risposte aggiornate.

Secondo alcune analisi tecniche, Claude utilizza Brave Search per queste operazioni di ricerca online. Questa integrazione è stata confermata da prove effettuate con prompt specifici, che hanno rivelato come il motore di ricerca Brave sia effettivamente alla base della navigazione web del chatbot.

Con queste nuove funzionalità, Anthropic vuole rendere Claude sempre più intelligente e versatile, migliorando l’esperienza utente sia per chi usa la versione gratuita che per chi si affida agli abbonamenti a pagamento. L’introduzione della modalità vocale e della ricerca automatica rappresenta un significativo passo avanti verso un assistente digitale più naturale e utile.