Google Pixel 10 potrebbe arrivare prima del previsto

Lo scorso anno la serie di smartphone top di gamma si Google Pixel 9 è stata annunciata in veste ufficiale sul mercato durante lo scorso mese di agosto 2024. A quanto pare, però, non sarà così per la prossima serie. Ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 10 e, secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, potrebbe debuttare prima del previsto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 10, la nuova serie potrebbe debuttare prima del previsto

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, la nuova serie di smartphone top di gamma di casa Google potrebbe debuttare prima del previsto. In particolare, secondo quanto ha rivelato Android Authority, Google avrebbe invitato Pixel Superfans ad un evento “Pixel Penthouse” che si terrà il prossimo 27 giugno 2025 a Londra. L’invito in questione non cita esplicitamente questa nuova serie top di gamma, ma tutto lascia intendere che si tratterà proprio di quest’ultima.

Se sarà effettivamente così, posiamo quindi aspettarci i nuovi Google Pixel 10 decisamente in anticipo rispetto al debutto ufficiale dei modelli dello scorso anno. Questa nuova serie dovrebbe essere composta da almeno quattro modelli. Questi dovrebbero chiamarsi rispettivamente Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL e Google Pixel 10 Pro Fold.

A confermare ulteriormente il debutto anticipato di questa nuova serie, ci sarebbe poi l’arrivo ufficiale di Android 16, ovvero l’ultima release del sistema operativo di Big G. Secondo quanto è emerso, questo software sarà rilasciato ufficialmente a breve , ovvero prima della fine del mese di giugno 2025. Assieme a questa nuova versione del software, l’azienda dovrebbe annunciare ufficialmente anche il suo nuovo processore. Si tratta del nuovo chip Google Tensor G5, il quale è realizzato con processo produttivo a 3 nm. Per il momento, non sappiamo quali altre caratteristiche e feature contraddistingueranno questa nuova serie di device a marchio Google. Non ci resta che attendere il 27 giugno 2025 per scoprirlo.