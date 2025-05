Anthropic aggiunge nuove funzioni su Claude: le ultime novità

Google, OpenAI e Anthropic non placano la loro voglia di primeggiare nel settore dell’AI e lanciano giornalmente nuove funzioni che mirano a rendere i loro strumenti quanto più utili per gli utenti. Infatti, mentre Google si impegna al fine di perfezionare la sua AI Mode, Anthropic aggiorna Claude dando il benvenuto a due funzionalità: Integrations e Advanced Research.

Claude accoglie due nuovi funzioni per l’interazione con app e ricerche approfondite

Le due nuove funzioni introdotte da Anthropic non sono rivolte a tutti gli utenti, bensì a coloro che hanno contratto un abbonamento Max, Team o Enterprise. Gli utenti in questione potranno sfruttare Advanced Research per ottenere report dettagliati tramite l’analisi di numerosissime fonti interne ed esterne. Il colosso aveva già rilasciato una funzione che consente agli utenti di effettuare ricerche sul web ma, a differenza di quanto proposto dai rivali, l’utente non ha la possibilità di scegliere quando avviare la ricerca online poiché sarà lo stesso chatbot a capire quando reputarlo necessario per affinare la risposta.

Integrations, invece, è la funzione che consente a Claude di interagire con app di terze parti per condurre dei compiti. Al momento Anthropic ha affermato di aver stipulato accordi con Jira e Confluence, Atlassian, Zapier, Cloudflare, Intercom, Asana, Square, Sentry, Linear e Plaid. Presto, inoltre, saranno integrati servizi come GitLab e Stripe.

L’obiettivo è quello di permettere alla piattaforma di aver accesso a quante più informazioni per proporsi come una sorta di assistente personale in grado di svolgere attività al posto dell’utente, come già noto grazie a Microsoft Copilot.

Claude potrebbe presto proporre le sue funzioni anche agli utenti che non hanno stipulato alcun abbonamento così da potersi proporre come un valido rivale di ChatGPT o Gemini. I tre colossi si impegnano costantemente al fine di proporre una quantità sempre maggiore di funzionalità e servizi avanzati.