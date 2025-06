Clair Obscur: Expedition 33: 3,3 milioni di copie in 33 giorni

Il titolo citato in alto nell’articolo ha raggiunto una coincidenza a dir poco perfetta e difficilmente programmabile, nello specifico ha venduto 3,3 milioni di copie nei suoi primi 33 giorni di vita, ad annunciarlo è stato lo sviluppatore Sandfall Interactive, Il traguardo però, non include gli utenti che lo stanno giocando tramite il Xbox game pass, il che significa che la base utenti potrebbe essere potenzialmente molto più elevata.

Un successo rivelazione

Si tratta di un traguardo davvero importante che conferma le ottime premesse già registrate al momento del lancio, il titolo è stato infatti reso disponibile lo scorso 24 aprile 2025 sia su Xbox Series X e S che su PlayStation 5 e PC, quest’ultimo aveva già superato il milione di copie in pochissimi giorni, appena tre, andando letteralmente a Cavallo sull’entusiasmo della critica e degli appassionati, questo poiché il titolo si dà subito distinto sia per l’estetica visivamente sontuosa che per un sistema di combattimento davvero ben bilanciato farcito da una colonna sonora che ho conquistato anche le persone più esigenti, a fare però da vera punta di diamante è stata la componente narrativa, giudicata tra le più riuscite degli ultimi anni.

Il team di sviluppo dunque ha celebrato l’occasione con un tono al limite dell’incredulità, a ringraziato pubblicamente tutta la propria community per il supporto definendolo un momento a dir poco surreale reso possibile proprio dai fan, come se non bastasse il team ha lanciato l’annuncio di una nuova collaborazione Laced che renderà presto disponibile un bundle speciale che include tutti i contenuti extra, tra cui anche una statua esclusiva.

Insomma si tratta di un vero e proprio successo che ha attratto davvero tantissime personalità pubbliche tra cui il presidente francese Macron che ha elogiato pubblicamente il titolo in questione, contribuendo ad accrescerne la visibilità e la popolarità, il tutto poiché ovviamente il progetto è nato e cresciuto in Francia.

Se dunque avevate qualche dubbio su un possibile acquisto ora che avete letto tutti questi dettagli, probabilmente ne avrete qualcuno in meno.