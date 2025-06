RTX 5060 e ti: alcuni PC con schermo nero dopo riavvio

A quanto pare per le schede grafiche di ultima generazione prodotte dall’azienda tinta di verde proprio non c’è Pace, dopo le problematiche di surriscaldamento riscontrate dalle schede top di gamma e i moltissimi bug presenti all’interno degli ultimi driver GeForce ora arriva la segnalazione di un nuovo bug che riguarda le schede base di gamma GeForce RTX 5060 e 5060 Ti, un bug che nello specifico porta in determinate circostanze alla totale assenza di segnale video dopo un riavvio del computer.

Problemi con il BIOS

Sembrerebbe che questo problema sia causato da un’incompatibilità tra le schede e i BIOS presenti all’interno di alcune schede madri particolarmente datate, è interessante però notare come allo stato attuale non ci siano state molte segnalazioni di questo specifico problema dal lato degli utenti, una possibile spiegazione è legato al poco tempo trascorso dall’uscita delle schede video fino alla scoperta di questo bug, è altamente probabile che in circolazione non ci siano ancora modelli sufficienti per avere una determinata percentuale statistica di manifestazione di questo bug, l’azienda tra l’altro non elenca nel dettaglio i modelli coinvolti ma sembra che la combinazione hardware e software che causa il problema è tutt’altro che comune.

Nello specifico, la risoluzione di questo problema è semplice ma non banale da applicare, nello specifico richiede l’installazione di un nuovo BIOS sulla scheda grafica imponendo l’utilizzo di uno specifico strumento scaricabile dal sito ufficiale del produttore della scheda grafica, per poterlo fare serve avviare il pc senza che la scheda video sia attiva utilizzando dunque la GPU integrata nel proprio processore, una volta assicuratisi Di avviare il proprio pc utilizzando la GPU integrata, serve avviare il tutto anche in modalità UEFI, nel caso non si abbia a disposizione una scheda grafica integrata, serve purtroppo utilizzare un’altra scheda video discreta, insomma, la vera speranza risiede nel non incappare in questo bug.