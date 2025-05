BMW Serie 1 del tutto rivisitata: nuova vita con Neue Klasse

BMW è pronta a riscrivere la storia della Serie 1, uno dei modelli più iconici e strategici per la casa bavarese. A dare il via al cambiamento sarà la nuova iX3, prima vettura basata sulla piattaforma Neue Klasse. Da lì partirà una rivoluzione che coinvolgerà anche il segmento compatto. Il debutto della prossima generazione BMW dovrebbe avvenire tra il 2027 e il 2028, periodo in cui l’azienda darà il via a una nuova era del design. Secondo le prime indiscrezioni, la prossima Serie 1 BMW adotterà un look completamente rinnovato ispirato alla Neue Klasse. Il classico doppio rene frontale lascerà il posto a forme più pulite, moderne ed essenziali. Le proporzioni rimarranno sportive, a conferma del carattere dinamico che ha sempre definito questo modello. Linea affilata, postura bassa, nervature marcate, tutti dettagli pensati per sedurre il pubblico giovane, sempre più attento a estetica.

Motori per un’ampia clientela nelle nuove BMW

Il salto generazionale porterà con sé un deciso rinnovamento tecnologico. L’introduzione della piattaforma Neue Klasse consentirà di integrare elementi all’avanguardia come il nuovo sistema BMW Panoramic Vision, destinato a rivoluzionare l’esperienza a bordo. Interni più digitali, connessi e funzionali, ma senza perdere l’anima premium del marchio. La Serie 1 di nuova generazione sarà offerta sia in versione endotermica, sia 100% elettrica. Nessuna differenza significativa nel design tra le due configurazioni. BMW manterrà la propria filosofia di continuità stilistica, limitando le modifiche alle prese d’aria o a piccoli dettagli funzionali. Sulla variante a batterie non è ancora certo l’utilizzo dell’architettura a 800 Volt. Tutto dipenderà dai costi e dalla volontà di spingere sulla ricarica ultraveloce anche nel segmento compatto.

La futura Serie 1 BMW non abbandonerà il motore a combustione. Verranno proposte unità mild-hybrid, con un’efficienza migliorata rispetto al passato. Non è esclusa l’introduzione di una versione plug-in hybrid, anche se al momento manca una conferma ufficiale. Immancabili anche le versioni più estreme con le nuove BMW Serie 1 M continueranno a esaltare gli amanti delle prestazioni con body kit sportivi e dettagli esclusivi. Come sarà accolta questa rivoluzione? Solo il tempo lo dirà.