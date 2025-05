TIM Young: 5G ultraveloce, bonus esclusivi e offerte digitali su misura

Il mondo delle offerte mobile cambia con TIMYoung, la nuova promozione firmata TIM pensata esclusivamente per gli utenti under 30. Chi ha meno di trent’anni può ora navigare, chiamare e chattare senza limiti, sfruttando la potenza del 5G ULTRA fino a 200GB al mese, con la possibilità di arrivare a 250GB scegliendo la versione con Apple Music incluso. La formula prevede anche minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, al costo competitivo di 9,99€ al mese. Per chi sottoscrive online la promo, il primo mese è completamente gratuito e la SIM ha un costo di 10€, con 5€ già inclusi come credito.

TIM Young: un’offerta digitale personalizzabile e ricca di vantaggi extra

Un ulteriore vantaggio riguarda l’estensione del pacchetto anche al traffico europeo. I clienti infatti potranno utilizzare 20GB anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, continuando a chiamare e mandare SMS come se fossero in Italia. L’offerta è compatibile con la tecnologia eSIM, che consente di ricevere il QR code via email ed evitare la plastica, rendendo la soluzione anche ecologicamente sostenibile. L’attivazione può avvenire completamente online, tramite identificazione con SPID o video selfie, in totale sicurezza.

Oltre all’offerta principale, TIM Young consente anche una gestione completamente autonoma e flessibile del proprio piano tariffario con l’app MyTIM, su cui si potrà personalizzare la propria offerta con numerosi servizi extra. Tra questi vi sono 50GB in più a soli 0,99 centesimi al mese, Google One da 100GB a 1,99€ e TIMGames, un pacchetto di videogiochi a 5€. Chi sceglie di registrarsi a Satispay, riceve anche un bonus di 20€ da utilizzare liberamente. Il tutto è accompagnato dal servizio TIM Ricarica Automatica, che garantisce il rinnovo della promo senza interruzioni di linea, evitando il rischio di restare senza credito.

Anche la famiglia può beneficiarne grazie a TIM UNICA Power, che consente di condividere Giga illimitati tra più linee mobili associate alla rete fissa di casa. Così, ogni membro può navigare liberamente senza costi aggiuntivi. Insomma, il mondo digitale costruito da TIM per i giovani non è solo una semplice offerta telefonica, ma un’esperienza completa, dinamica e sostenibile, perfetta per le nuove generazioni sempre connesse.