Samsung Galaxy S23

Samsung ha avviato il rilascio dell’aggiornamento di maggio 2025 per i dispositivi Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra anche in Italia. L’update include le patch di sicurezza mensili e ottimizzazioni per le prestazioni del comparto fotografico. Parallelamente, i modelli Galaxy A53 5G e Galaxy M54 stanno ricevendo un aggiornamento con nuove funzionalità per la One UI.

Patch di sicurezza e migliorie per la fotocamera sui Galaxy S23

L’aggiornamento per Galaxy S23 (build S91xBXXU3CXD8) introduce le patch di sicurezza di maggio 2025, già disponibili via OTA per tutti i modelli della serie. Oltre ai miglioramenti legati alla stabilità generale del sistema, Samsung ha integrato ottimizzazioni per la fotocamera, in particolare nelle modalità ritratto e notturna. L’obiettivo è migliorare la resa delle immagini in condizioni di luce difficili.

Galaxy A53 5G e Galaxy M54: nuove opzioni per la galleria e l’editor

I modelli Galaxy A53 5G e Galaxy M54 ricevono invece un aggiornamento con codice firmware A536EXXU9EXE1 e M546BXXU4BXE1. Le novità principali includono nuove funzionalità per l’app Galleria, come la possibilità di copiare e incollare oggetti tra immagini differenti e un editor migliorato con strumenti aggiuntivi. Anche per questi dispositivi sono incluse le patch di sicurezza di maggio.

Distribuzione graduale e compatibilità

L’update è attualmente in fase di distribuzione graduale via OTA per i dispositivi no brand in Italia, ma sarà esteso a breve anche ai modelli venduti con operatore. Come sempre, è consigliato effettuare l’installazione sotto rete Wi-Fi e con la batteria carica almeno al 50%.

Continuità negli aggiornamenti software

Samsung conferma il proprio impegno nella manutenzione software, garantendo aggiornamenti mensili per i flagship e trimestrali per la fascia media. La costanza nella distribuzione delle patch di sicurezza e l’introduzione di funzioni evolute anche su smartphone non recenti rappresentano un punto di forza dell’ecosistema Galaxy. Nelle notizie correlate segnaliamo che in estate ci sarà un nuovo evento Galaxy Unpacked.