OpenAI

OpenAI sta valutando l’introduzione di un nuovo sistema di autenticazione che permetterebbe agli utenti di effettuare il login a servizi e app esterni utilizzando direttamente il proprio account ChatGPT. Si tratterebbe di una funzione simile al “Accedi con Google” o “Accedi con Apple”, integrando ulteriormente il chatbot all’interno dell’ecosistema digitale di app e servizi.

Nuovo pulsante “Sign in with ChatGPT”

Secondo quanto emerso dall’analisi dell’ultimo aggiornamento dell’app ChatGPT per Android, OpenAI starebbe lavorando a una funzione denominata “Sign in with ChatGPT”, con un pulsante dedicato che consentirebbe l’autenticazione su piattaforme esterne tramite l’account già registrato con OpenAI. Questo sistema offrirebbe un’alternativa ai login tradizionali, con l’obiettivo di rendere più rapido l’accesso a servizi compatibili.

Funzione in fase di test, nessun annuncio ufficiale

La funzione è stata individuata all’interno del codice dell’app, ma non è ancora attiva per il pubblico. OpenAI non ha fornito dichiarazioni ufficiali in merito né comunicato una data per il rilascio. Tuttavia, l’integrazione di questa modalità di login evidenzia la volontà di ampliare il ruolo di ChatGPT oltre l’assistente conversazionale, trasformandolo in un identificativo digitale universale.

Sicurezza e gestione dell’identità

L’adozione di un sistema come “Sign in with ChatGPT” implicherebbe un’attenzione elevata alla sicurezza e alla protezione dei dati personali. OpenAI dovrebbe fornire garanzie di trasparenza sulla gestione delle informazioni condivise con le app terze. È plausibile che, al pari delle controparti di Google e Apple, vengano implementati meccanismi granulari di autorizzazione per controllare quali dati condividere durante l’autenticazione.

Possibili scenari futuri

Con l’espansione delle ChatGPT Apps e della piattaforma GPT Store, un sistema di accesso unificato faciliterebbe l’interazione tra chatbot, app AI e servizi esterni. OpenAI potrebbe puntare a costruire un proprio ecosistema di servizi interconnessi, in cui l’account ChatGPT diventa un punto di accesso centrale. La mossa segnerebbe un ulteriore passo verso la centralità dell’identità AI nel panorama digitale.