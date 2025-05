Galaxy Z Flip 7 pronto a stupire anche in Europa: Snapdragon al posto di Exynos

Samsung ha deciso di cambiare strada per il suo prossimo pieghevole. Dopo mesi di speculazioni che indicavano il ritorno del chip Exynos 2500, la direzione sembra essersi invertita. I recenti rumor provenienti dalla Corea del Sud affermano infatti che il Galaxy Z Flip 7 arriverà sul mercato mondiale con il potente Snapdragon 8 Elite, il nuovo chip di punta targato Qualcomm. Una scelta che coinvolge anche l’Europa, in cui solitamente gli utenti si sono dovuti accontentare delle versioni Exynos, spesso giudicate inferiori in prestazioni e autonomia.

Un design rinnovato e nuove ambizioni per il pieghevole Galaxy

La ragione di questo cambio sembrerebbe legata ai ritardi e alle difficoltà nello sviluppo dell’Exynos 2500, destinato ora unicamente al mercato coreano. Una situazione simile si è verificata anche con la linea Galaxy S25, interamente equipaggiata con Snapdragon. Ciò potrebbe rappresentare una svolta per gli utenti europei, ormai stanchi di ricevere versioni meno performanti dei top di serie Samsung. In ogni caso, le prime indiscrezioni sul futuro Galaxy S26 indicano già un possibile ritorno alla doppia fornitura di chip, con Exynos 2600 previsto per alcuni mercati, Europa inclusa.

Se le voci sul processore hanno sorpreso, non da meno sono le anticipazioni sul design del nuovo Galaxy Z Flip 7. La nuova One UI 8, ha svelato un’importante novità, ovvero che il display esterno sarà molto più ampio rispetto al passato. L’intera metà superiore del dispositivo potrebbe infatti essere coperta dallo schermo secondario, migliorando notevolmente l’utilizzo a telefono chiuso. Una mossa che sembra voler rispondere alla forte concorrenza di Motorola, il cui Razr 60 Ultra ha fatto parlare di sé proprio per l’innovativo design.

Dal punto di vista tecnico, il Flip 7 dovrebbe mantenere fotocamere da 50 e 12MP sul retro e una frontale da 10. La batteria sarà da circa 4100mAh, con supporto alla ricarica cablata a 25W e wireless a 15W. Anche se alcuni criticano la scelta di non migliorare ulteriormente questi aspetti, l’adozione del chip Snapdragon potrebbe compensare ampiamente, migliorando efficienza energetica e fluidità. In attesa della presentazione ufficiale, l’attenzione resta alta. Dopo anni di lamentele, gli europei potrebbero finalmente avere un Galaxy Z Flip all’altezza delle loro aspettative.