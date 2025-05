Dal laboratorio allo spazio: il chip che simula i vasi sanguigni

Immagina di poter studiare le malattie cardiovascolari su un chip grande quanto una moneta, che però simula in modo realistico la complessità dei vasi sanguigni umani. Non è il concept di un film sci-fi, ma un progetto concreto sviluppato da un team della Texas A&M University. Il cuore (è proprio il caso di dirlo) dell’idea è semplice ma potente: riprodurre la struttura dei vasi sanguigni non più come tubi dritti e generici, ma come sistemi intricati, con curve, biforcazioni, restringimenti e dilatazioni — proprio come quelli che scorrono dentro di noi.

Simulare aneurismi e stenosi su un chip hi-tech

Il “vessel-chip” è il nome di questo microdispositivo, e quello che fa ha dell’incredibile: permette di simulare condizioni come aneurismi o stenosi in un ambiente controllato, usando cellule umane vere — le stesse che rivestono le nostre arterie. Il risultato? Un modello molto più vicino alla realtà rispetto ai classici esperimenti di laboratorio, e soprattutto personalizzabile. Sì, hai capito bene: in futuro potremmo testare farmaci direttamente su chip “tarati” sul singolo paziente, evitando in molti casi di ricorrere a test su animali.

Dietro questo lavoro c’è una studentessa, Jennifer Lee, che ha iniziato a sviluppare il progetto già durante la triennale, affiancata dal professor Abhishek Jain, esperto di bioingegneria. La loro collaborazione ha trovato terreno fertile all’interno di un programma universitario avanzato che incoraggia la ricerca trasversale tra studenti, dottorandi e ricercatori. E pare che Jennifer ci abbia messo passione e testa: in poco tempo è riuscita a padroneggiare uno dei settori più innovativi della medicina sperimentale.

Il progetto ha attirato l’attenzione anche di enti importanti: dalla NASA al National Institutes of Health, passando per la FDA e l’Esercito USA. Perché un chip così piccolo, capace di simulare in modo così realistico l’interno dei nostri vasi, non è utile solo per studiare malattie: può essere cruciale anche per esplorare lo spazio, sviluppare cure personalizzate o rispondere rapidamente a emergenze sanitarie. In poche parole, è un piccolo chip con grandi potenzialità — e non solo per la cardiologia.