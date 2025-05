DJI, nuova gamma di droni con delle ottime capacità

DJI è pronta a rilasciare una nuova gamma di droni dalle ottime capacità poiché sono state migliorare quelle già presenti sui modelli precedenti. Oltre a questo verrà presentata una action cam in grado di registrare più a lungo e con una qualità video migliorata. I dispositivi in questione sono il Mini 5 Pro, l’ Avata 3 e il Neo 2 insieme alla telecamera indossabile chiamata DJI Osmo Nano. Sono stati depositati i documenti ufficiali presso la Federal Communications Commission statunitense, i quali attestano delle veridicità delle fonti.

Verranno apportate alcune migliorie ai prodotti in modo da avere un buon impatto sul mercato e fornire da punto di riferimento per gli altri modelli. In questo settore sono molte le peculiarità che si vanno a ricercare nella scelta del drone a seconda ovviamente delle esigenze. Un fattore fondamentale è sicuramente l’ autonomia del dispositivo dato che per delle buone riprese serve, a volte, una grande autonomia da parte del drone. Oltre a questo la capacità di essere controllato al meglio in volo è fondamentale anche quanto le condizioni meteorologiche non sono dalla nostra parte.

DJI, ecco alcune informazioni suoi nuovi droni

Per quanto riguarda il Mini 5 Pro, è stata aumentata la capacità delle batteria da 18,9 Wh a 33,5 Wh in modo da prolungare l’ utilizzo del dispositivo. Inoltre è stato ampliato il raggio d’ azione del radiocomando passando dai 5 chilometri del modello precedente ai 25 chilometri. Per quanto riguarda l’ Avata 3, la batteria è stata spostata nella parte posteriore e il modulo delle fotocamera è stato ampliato. Le eliche adesso possiedono 4 pale in modo da migliorare la stabilità in volo e il controllo da parte dell’ operatore. DJI ha anche sviluppato un nuovo modello di action cam indossabile con un display modulare ideale per sportivi e tutti coloro che vogliono realizzare dei video più movimentati.

Per adesso non sappiamo quando verranno rilasciati sul mercato i nuovi dispositivi, per cui non resta che aspettare il loro debutto per vederli più da vicino.