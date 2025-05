Apple, sta per arrivare il nuovo HomePod con display

Ritorniamo nel mondo dei dispositivi tecnologici, il quale continua ad avanzare trovando sempre nuove soluzione e idee innovative. Un esempio ce lo porta Apple con una novità.

Quest’ultima riguarda il nuovo HomePod che a quanto pare dovrebbe arrivare entro la fine del 2025.

Apple, nuovo dispositivo?

Dopo svariati mesi di indiscrezioni, Apple a quanto pare sembrerebbe essere pronta per lanciare il suo nuovissimo dispositivo destinato per la smart home entro la fine del 2025. Stiamo parlando del nuovo HomePod riprogettato, con schermo, batteria interna e supporto per Apple Intelligence. Secondo le diverse fonti la famosa azienda di Cupertino avrebbe superato molte delle principali difficolta tecniche posticipate al progetto.

Il dispositivo di Apple in questione è stato pensato come un centro di controllo per il reame domestico. Questo dovrebbe avere un display da 7 pollici con delle cornici abbastanza pronunciate, una videocamera nella parte superiore, una batteria ricaricabile integrata e un sistema operativo nuovo, chiamato homeOS. Oltre a questo sarà compatibile con diverse app Apple e fornirà un’interfaccia molto simile alla modalità StandBy introdotta anche su iPhone.

Tralasciando queste caratteristiche, l’hub di Apple sarà ideato per semplificare molto il controllo dei dispositivi compatibili con HomeKit e Siri. Per quanto riguarda invece Apple Intelligence, questa sarà un altro dei suoi elementi più importanti.

Nello stesso momento Apple sta lavorando anche a una nuova linea di dispositivi smart home molto più grande. Il primo in questione è un display intelligente con un braccio robotico e intelligenza artificiale personalizzata. Da alcune fonti questo progetto risulterebbe uno dei più importanti per l’azienda stessa nel campo della famosa AI.

Normalmente l’obiettivo di Apple è quello di portare il dispositivo il prima possibile sul mercato, però alcuni ostacoli tecnici hanno ridimensionato molto il tempo a riguardo. L’azienda di Cupertino avrebbe eliminato alcune delle funzionalità più potenti per accelerarne lo sviluppo stesso.