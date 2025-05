Facebook, sperimentazione in corso per il pulsante “Non mi piace”

Facebook sta cercando di implementare alcune opzioni di aggiornamento tra cui la possibilità di aggiungere un pulsante “Non mi piace” per i commenti suoi diversi messaggi. Infatti sembra che questa opzione sia ricomparsa su alcuni account degli utenti, forse per verificare il funzionamento della funzione. In questo momento Facebook sta conducendo una serie di test per constatare l’ efficienza e l’ utilità di questa funzione. Questi tipi di esperimenti vanno avanti già da diversi anni e probabilmente sono stati utilizzati per offrire una dinamica migliore per i test.

Questa opzione compare solo sugli smartphone e non a tutti gli utenti, cosa che fa pensare già ad una fase di test per campione. Infatti se pensiamo che raramente sia ha la possibilità di poter dare un “Non mi piace” ad un post o ad un commento. Per questo motivo si tratta di una fase di test in cui è necessario compiere una sorta di giudizio a campione. In questo modo Facebook potrà decidere se optare per il rilascio della funzione a tutti oppure modificarla.

Facebook, nuove opzioni di commento

L’ idea del downvote è dovuta dalla possibilità di poter classificare un commenti come “non utile” in modo da dare un certo feedback all’ azienda sul commento. Oltre a questo Facebook starebbe pensando ad altre tipologie di consigli e suggerimenti legati per esempio a finestre pop-up ritenute dagli utenti inutili. Proprio per questo il feedback ricevuto all’ azienda riguarderebbe un certo tipo di contenuto e non un commento generale. Infatti l’ ideale sarebbe quello di utilizzarlo solamente per determinati post o commenti in modo da non generare troppo disaccordo tra gli utenti.

Bisognerà aspettare che la funzione venga rilasciata a tutti gli utenti in modo da poterla utilizzare in modo adeguato. Questo ovviamente dopo che questa fase di test preliminare sia conclusa.