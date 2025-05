Copilot: trucchi per scrivere i migliori prompt

Sono sempre di più gli ambiti in cui l’intelligenza artificiale diventa una delle protagoniste principali. Pensiamo, ad esempio, all’implementazione dell’AI dei dispositivi tech che utilizziamo ogni giorni, ma non solo. Al giorno d’oggi sono tante le piattaforme web o app che ci vengono offerte per poter sfruttare le potenzialità degli algoritmi intelligenti. Tra queste, una delle soluzioni attualmente più utilizzate c’è proprio Microsoft Copilot.

L’interazione con i modelli basati sull’intelligenza artificiale nonostante sia accessibile a tutti e, apparentemente, del tutto semplice, non sempre è così. Non a caso, sistemi come Copilot sono in grado di fornire all’utente una risposta corretta solamente se le informazioni date dall’utente sono chiare e adeguate. Proprio per questo motivo, il prompt rappresenta un punto chiave per poter ottenere dall’AI un risultato efficiente. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo come poter scrivere i migliori prompt.

Copilot: come scrivere prompt perfetti

Tutti possono utilizzare Copilot e i sistemi basati sull’intelligenza artificiale ma è bene non utilizzarli “erroneamente”. A tal proposito, dunque, ciascun utente deve scrivere prompt adeguati così da poter dare a Copilot le istruzioni adeguate.

Spiegare dettagliatamente cosa si desidera ottenere, specificando anche l’obiettivo, è senza dubbio il punto di partenza per poter ottenere un risultato adeguato al contesto che interessa. Oltre a ciò, l’utente deve ricordare sempre di descrivere la struttura della risposta che desidera, specificando sempre non solo il tono ma anche lunghezza del testo.

Dunque, per ottenere risposte contestualizzate è bene che l’utente fornisca anche un contesto aggiuntivo per guidare Copilot dell’elaborazione di un testo o qualunque altro progetto. Oltre ai trucchi per ottimizzare la qualità dei risultati, ci sono anche strategie che bisogna seguire, come l’utilizzo di un linguaggio cortese, utilizzare una corretta punteggiatura e indicare fonti da cui Copilot potrebbe accedere. Tali consigli sono pertanto indispensabili per gli utenti che ormai utilizzano l’intelligenza artificiale.