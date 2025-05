Copilot: ecco come sfruttare l’AI al meglio

Non riuscite più a fare a meno di utilizzare i chat box basati sull’intelligenza artificiale per ottenere in modo rapido e gratuitamente immagini, informazioni e testi? Grazie allo sviluppo della tecnologia e, dunque, alla realizzazione di nuove piattaforme basate sull’AI sono molte le funzioni che vengono messe a disposizione degli utenti. Non a caso, infatti, l’accesso è alla portata di tutti sia attraverso i browser che le app dedicate. Tra le tante, non possiamo non parlare del chat box realizzato da Microsoft noto con il nome di Copilot.

L’obiettivo di Microsoft è stato quello di mettere a disposizione di milioni di utenti una soluzione semplice da utilizzare. Nonostante ciò, è utile seguire alcuni trucchi per poter sfruttare al meglio tutte le funzionalità di cui dispone. Scopriamo dunque insieme nel corso di questo nuovo articolo alcuni consigli da seguire per utilizzare al meglio Copilot.

Copilot: dettagli sulle funzioni

Se l’intelligenza artificiale e i chat box sono entrati ormai a fare parte di alcune delle vostre azioni quotidiane, è bene che soluzioni come Copilot vengano utilizzate nel migliore dei modi.

Copilot può essere utilizzato per portare a termini diversi progetti, a partire dalla semplice ricerca online di informazioni. Partendo da un prompt, infatti, il chat box si occupa di effettuare delle ricerche in base ai dettagli forniti dall’utente. Nonostante l’efficienza del sistema è però sempre indispensabile fornire istruzioni specifiche così da aiutarlo durante la ricerca.

A tal proposito, Copilot dispone dei cosiddetti GPT che dipendono dalla tipologia di abbonamento sottoscritto dall’utente. Le funzioni di questi ultimi sono del tutto importanti per migliorare la velocità nel fornire i risultati richiesti ma anche la qualità.

Sapete che grazie a Copilot è anche possibile ottenere un riassunto di un testo o una spiegazione? Ciò è possibile chiedendo al chat box di spiegare o riassumere un determinato testo. In questo caso, se volete sfruttare tutto al meglio, il consiglio è anche quello di utilizzare la versione web.