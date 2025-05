ChatGPT: alcuni dei migliori prompt da utilizzare

Scrivere un testo richiede una serie di elementi che molto spesso possono mancare, come tempo e pazienza. Proprio per questo motivo, la tecnologia cerca ormai di andare incontro alle esigenze degli utenti mettendo a disposizione soluzioni che consentono di portare a termine compiti come la redazione di un testo. Tra le più comuni piattaforma oggi disponibili c’è proprio ChatGPT, un sistema basato sull’intelligenza artificiale che consente in soli pochi secondi di ottenere testi, immagini, ricerche e molto altro, semplicemente fornendo al chat box le informazioni necessarie.

Se da un lato ChatGPT è stato progettato per aiutare gli utenti, dimostrando capacità di redigere testi in diverse lingue e su diverse tipologie di argomenti, è fondamentale che l’utente utilizzi i giusti prompt al fine di ottenere il miglior risultato. Scopriamo in questo articolo alcuni prompt che dovete utilizzare se non volete ottenere risultati poco ottimali.

ChatGPT: prompt da utilizzare

Perché ottenere risultati non eccellenti quando ci sono delle soluzioni che consentono di sfruttare al meglio l‘intelligenza artificiale e, in questo caso, le capacità di ChatGPT? E’ bene ricordare che i prompt sono indispensabili per aiutare l’AI a generare un testo coerente al contesto in cui sarà successivamente utilizzato.

Solamente fornendo dettagli precisi ChatGPT potrà di conseguenza fornire un testo perfetto e adeguato alle necessità dell’utente. Il consiglio, dunque, è di effettuare domande sempre chiare fornendo le informazioni sullo stile e il tono che si desiderano ottenere. A ciò, l’utente può aggiungere anche parole chiave, in questo modo ChatGPT avrà a disposizione ancora più dettagli per creare un progetto perfetto.

Giunti a questo punto sarà ben chiaro che il risultato fornito da ChatGPT dipende dalla capacità dell’utente di fornire un prompt adeguato. Pensiamo a un influencer che vuole far aumentare il numero di follower e chiede aiuto all’AI. In questo caso un buon prompt potrebbe essere migliori strategie per acquisire nuovi follower sui social media. Oppure, se si è in possesso di una pagina web o di un blog è possibile chiedere all’AI come ottimizzare i tuoi contenuti per il SEO in modo efficace.

Non dimentichiamo che ChatGPT può essere utilizzato anche per creare contenuti destinati ai social. In questo caso, infatti, ricorrere ai prompt per ChatGPT consente di generare post risparmiando tantissimo tempo e ottenendo contenuti perfetti. Sarà indispensabile non solo fornire la tipologia di social in cui sarà pubblicato il contenuto, ma anche l’obiettivo e il target di riferimento.