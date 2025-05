Bentley Bentayaga: lusso e grande potenza in arrivo con il nuovo modello

La Bentayga più performante di sempre è pronta a svelarsi. Bentley annuncia il debutto ufficiale per il 2 giugno, lasciando intendere un salto epocale. Un teaser in controluce mostra un terminale di scarico integrato nel diffusore posteriore, una scelta che lascia intuire un cambio radicale di impostazione. Confermato un V8 biturbo non ibrido, pronto a superare in potenza la Bentayga Speed, finora al vertice con il W12 da 635 CV. Come può un otto cilindri battere il dodici più famoso Bentley? La risposta sembra arrivare dal nuovo assetto dinamico, che promette prestazioni mai viste su un SUV di queste dimensioni.

Dinamica da sportiva, senza rinunciare al lusso classico Bentley

La nuova modalità SPORT avanzata, unita al sistema ESC Dynamic rivisitato, inserita nella Bentley apre scenari inediti per chi credeva che un SUV potesse solo correre in rettilineo. Angoli di deriva più ampi, derapate controllate, reazioni pronte: parole impensabili fino a ieri per una Bentayga. Bentley punta a cambiare le regole del gioco, introducendo per la prima volta su un SUV a ruote alte un comportamento da coupé. Confermata la trasmissione automatica ZF a otto rapporti, così come la trazione integrale permanente, garanzie di solidità e tenuta. L’abitacolo resta fedele allo stile Bentley: configurabile da quattro a cinque posti, realizzato con materiali pregiati e infinite personalizzazioni.

La versione attuale con motore V8 biturbo da 4,0 litri eroga 550 CV e 770 Nm, scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e tocca 290 km/h. Se la prossima variante mira davvero a superare il W12, si parla di oltre 635 CV. Come conciliare potenza brutale, lusso estremo e dinamica sportiva? La risposta definitiva arriverà a giugno, ma Bentley fa trapelare che sarà qualcosa di assolutamente unico. Un SUV che promette velocità, controllo e coinvolgimento come nessun altro della sua categoria. E il costo? Quale sarà? Lo sapremo a breve, quando il modello rinnovato farà ufficialmente il suo debutto.