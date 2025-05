WhatsApp: con queste tre funzioni esclusive e segrete avrete possibilità assurde

La volontà di WhatsApp è sempre stata quella di tenere gli utenti al sicuro da ogni tipo di problematica e tutto ciò è sempre stato sotto gli occhi di tutti. Con il passare del tempo diverse problematiche sono state debellate e una di queste era sicuramente la possibilità di essere spiati all’interno delle chat. Molte persone infatti erano inclini a non usare più WhatsApp per paura che qualcuno potesse entrare all’interno delle loro conversazioni e scoprirne il contenuto. Cosa che ad oggi fortunatamente non è più possibile. La celebre applicazione di messaggistica istantanea ha lottato veramente tanto per far finire il fenomeno dello spionaggio, anche se oggi, insieme ad altre due soluzioni molto interessanti e attribuibili ad applicazioni di terze parti, c’è anche una piattaforma in grado di garantire agli utenti di ficcare il naso negli affari di altre persone.

WhatsApp: sono queste le tre funzioni che dovreste assolutamente avere sullo smartphone

Tutti gli utenti che usano WhatsApp dovrebbero scoprire queste tre funzioni che stanno ormai diventando famosissime nell’ambiente. La prima, che è possibile grazie all’applicazione che prende il nome di Whats Tracker, permette proprio di spiare gli orari di accesso e di uscita degli utenti. In poche parole, quando un utente entrerà in WhatsApp, lo spione di turno che usa questa applicazione, riceverà una notifica. Lo stesso avverrà anche quando uscirà dalla chat. Alla fine della giornata poi si potrà leggere anche il report intero con tutti gli orari precisi.

L’altra applicazione che in tanti hanno utilizzato in questo 2025 si chiama invece Unseen, applicazione anch’essa gratuita che permette di leggere i messaggi in arrivo su WhatsApp esternamente e senza aprire l’applicazione ufficiale. Da qui ne deriva dunque la possibilità di non farsi vedere mai online e di non aggiornare mai l’ultimo accesso.

L’ultima funzionalità, molto utile per chi ha paura che qualcuno possa cancellare i messaggi all’interno di una chat, si chiama invece WAMR. Chi utilizza l’applicazione in questione può infatti recuperare ogni messaggio eliminato di proposito, ma bisogna averla già installata sullo smartphone in quanto non potrà funzionare se installata dopo la cancellazione del messaggio che si vuole recuperare.