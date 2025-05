Mercedes-AMG Electric GT SUV: il nuovo modello dalla grande potenza

Il nuovo Electric GT SUV è il primo progetto AMG sviluppato senza la supervisione diretta di Mercedes-Benz. Una svolta storica, segnata da una piattaforma dedicata: la AMG.EA, dotata di architettura a 800 volt. Questa base ospiterà configurazioni bi- e tri-motore, alimentate da propulsori a flusso assiale sviluppati da Yasa, azienda inglese controllata dal Gruppo Mercedes. Ogni unità promette 480 CV e 800 Nm. Il SUV Mercedes, previsto nel 2027 per il mercato britannico, offrirà così potenze ben superiori ai 1.000 CV, dirette concorrenti della Lotus Eletre e della futura Porsche Cayenne Electric.

Estetica e controllo attivo in una Mercedes extra tecnologica

I muletti in strada raccontano già molto. Il design dell’auto Mercedes segue un linguaggio deciso, con un frontale scolpito, che rilegge la classica griglia Panamericana in chiave futuristica. I fari, affilati e aggressivi, incorporano la grafica della stella a tre punte, lasciando un segno indelebile. I passaruota allargati e le spalle posteriori marcate esprimono la tensione muscolare del progetto. Le maniglie a scomparsa non sono solo vezzo stilistico, ma parte di un lavoro accurato sull’aerodinamica. Nonostante la natura sportiva, il veicolo disporrà di altezza da terra variabile, suggerendo una capacità off-road non solo teorica. Il sistema Active Ride Control abbandona le barre antirollio ed adotta infatti pompe idrauliche indipendenti per ogni ruota.

Dentro la Mercedes Electric GT, nulla sarà familiare. Il nuovo AMG.OS gestirà l’intero sistema infotainment, con una disposizione dei display inedita e un ambiente digitale creato per accompagnare la potenza. I materiali e le finiture seguiranno lo stesso rigore delle prestazioni. Sul fronte tecnico, il silenzio ufficiale sulle batterie viene rotto da indiscrezioni che parlano di una nuova chimica più efficiente delle attuali NMC. Anche la gestione termica sarà centrale, pensata per velocità di ricarica più elevate e massima resa sotto stress. Gli inverter evoluti saranno sviluppati con il reparto High Performance Powertrain di Brixworth. La produzione della Mercedes Electric GT sarà affidata allo stabilimento di Sindelfingen, accanto alla berlina su base Vision AMG. Prestazioni da sogno, tecnologia radicale e forma aggressiva: cosa resta, se non il desiderio di guidarlo?