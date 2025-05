Samsung Galaxy S26, la fotocamera sarà assurda: ecco una nuova tecnologia

Secondo un’indiscrezione riportata da The Elec e ripresa da Patently Apple, Samsung starebbe lavorando a una nuova soluzione per ridurre i lens flare e il ghosting nelle foto scattate con smartphone. L’innovazione potrebbe debuttare già con il prossimo Galaxy S26, atteso per l’inizio del 2026.

Il fenomeno del lens flare è ben noto: si manifesta con dischi colorati o aloni che compaiono quando l’obiettivo viene colpito direttamente da una forte fonte luminosa, come il sole. È un effetto visivo indesiderato, particolarmente evidente negli scatti in controluce o nelle riprese notturne con sorgenti artificiali. Anche il ghosting, che genera una sorta di immagine “doppia” o riflessa, rientra tra le problematiche legate alla gestione della luce.

Un nuovo approccio produttivo per ridurre i riflessi

L’idea di Samsung sarebbe quella di intervenire sulla struttura perimetrale degli obiettivi, la cosiddetta “costola”, ovvero la parte che tiene uniti i vari strati della lente. Invece di utilizzare solo pellicole antiriflesso tra i vetri – metodo già adottato ma con risultati limitati – il nuovo sistema prevede un trattamento con inchiostro nero opaco applicato tramite stampa a getto d’inchiostro. Questo rivestimento ridurrebbe la riflessione interna della luce, mitigando sia il lens flare sia il ghosting.

Meno riflessi, ma anche design più compatto

Oltre ai miglioramenti ottici, questa soluzione potrebbe aprire la strada anche a moduli fotografici meno ingombranti. Riducendo la necessità di compensare i difetti con lenti aggiuntive o pellicole spesse, Samsung potrebbe progettare obiettivi più compatti, contribuendo a contenere la sporgenza delle fotocamere sul retro, che oggi è una delle caratteristiche meno amate dai consumatori.

Nonostante si tratti di informazioni non ancora confermate ufficialmente, la fonte è considerata affidabile, e suggerisce che il lavoro su questa tecnologia sia già in fase avanzata. Se implementata, potrebbe rappresentare un passo concreto verso una qualità fotografica più pulita e un design più armonioso per i prossimi top di gamma della serie Galaxy.