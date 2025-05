Apple Intelligence anche in Cina ma solo con iOS 18.6: ci saranno censura e privazioni

Apple è pronta a lanciare Apple Intelligence anche in Cina, e lo farà con l’aggiornamento a iOS 18.6, atteso dopo la Worldwide Developers Conference in programma a giugno. Il rilascio inizialmente previsto con la versione 18.5 è slittato, segno delle complessità affrontate per portare questa tecnologia in un Paese noto per la rigidità normativa su dati e contenuti digitali.

Le sfide non sono solo di tipo tecnico: in Cina, Apple deve sottostare a regolamenti che impongono filtri stringenti su ciò che l’intelligenza artificiale può generare o elaborare. Per adeguarsi, l’azienda ha stretto un accordo con Alibaba, che fornirà un sistema integrato in grado di intervenire sui modelli linguistici in tempo reale. Parallelamente, per quanto riguarda le risposte vocali e le funzioni visive, Baidu prenderà il posto che nel resto del mondo è occupato da partner come OpenAI e Google.

Una strategia necessaria per restare competitivi: ecco cosa ha pensato Apple

Il lancio di Apple Intelligence in Cina è cruciale per il brand di Cupertino, che in questo mercato sta affrontando un momento difficile in termini di vendite e percezione. I principali produttori cinesi stanno infatti spingendo molto sulle funzionalità AI, rendendo evidente il ritardo di Apple nel portare qualcosa di equivalente nel Paese.

Accettare la censura da parte di un soggetto esterno come Alibaba è una mossa che potrebbe suscitare critiche in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, Apple non sembra avere molte alternative se vuole mantenere la propria posizione nel secondo mercato mondiale per la telefonia mobile.

La mossa rappresenta un test importante non solo per la tecnologia, ma anche per la capacità dell’azienda di gestire l’equilibrio tra innovazione e geopolitica. Resta da vedere se la strategia darà i suoi frutti in un contesto dove ogni passo deve essere calibrato con estrema attenzione. La curiosità quindi è davvero tanta ma bisognerà ancora aspettare un po’.