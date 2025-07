Ritratto di Re Carlo III dipinto da un robot: arte e AI si fondono

In questi ultimi anni il confine tra la creatività umana e quella delle macchine si è assottigliato fino a diventare quasi impercettibile. Un esempio davvero pazzesco arriva direttamente da Ginevra, al quartier generale delle Nazioni Unite, dove durante il summit “AI for Good” è stata svelata un’opera d’arte decisamente fuori dagli schemi. Si tratta di un ritratto di Re Carlo III, ma non uno qualsiasi: il quadro è stato realizzato da Ai-Da, un robot umanoide con sembianze ultrarealistiche e un talento… beh, tutto particolare. L’opera, chiamata “Algorithm King”, è un dipinto a olio che più che un semplice ritratto sembra quasi una provocazione, un modo per chiedersi: cosa significa oggi essere un artista?

Ai-Da, il robot artista che ridefinisce la creatività con pennellate automatiche

Il processo creativo di Ai-Da è qualcosa di unico. Immagina un robot che osserva il mondo con occhi tecnologici, catturando ogni dettaglio con le sue telecamere, per poi trasformare quei dati in un’immagine. Un software intelligente analizza forme, colori, luci e ombre e un braccio robotico dà vita al dipinto, pennellata dopo pennellata, con una precisione quasi ipnotica. Certo, dietro non c’è la mano di un pittore tradizionale, ma qualcosa di nuovo, una fusione tra ingegno umano e capacità delle macchine.

Dietro questo progetto c’è Aidan Meller, che da tempo vede in Ai-Da un ponte tra passato e futuro. La scelta di ritrarre proprio Re Carlo III non è un caso: il sovrano è noto per il suo impegno nelle arti e nell’ambiente, incarnando perfettamente il tema di questo lavoro, che esplora il dialogo tra tradizione e innovazione.

Non è la prima volta che Ai-Da si cimenta con la ritrattistica reale: tempo fa aveva già realizzato “Algorithm Queen”, un omaggio alla Regina Elisabetta II per il suo Giubileo di Platino. Queste opere non vogliono rimpiazzare gli artisti umani, spiega Meller, ma invitano tutti a riflettere su come la tecnologia stia ridefinendo il concetto stesso di creatività e di artista.

E Ai-Da non è solo pittrice: disegna, scolpisce e, grazie a un sistema linguistico integrato, è persino capace di sostenere semplici conversazioni. Non è più solo una curiosità tecnologica, ma un nome che si fa strada anche nel mercato dell’arte, tanto che uno dei suoi quadri è stato venduto da Sotheby’s per quasi un milione di euro. Un segnale forte: il futuro dell’arte sta cambiando, e siamo solo all’inizio.