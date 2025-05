WhatsApp, miglioramento per la gestione delle notifiche

WhatsApp ha intenzione di migliorare la gestione delle notifiche in modo da semplificare le azioni compiute dagli utenti. In particolare verrà aggiunta nel prossimo aggiornamento una funzione che permetterà di silenziare una lista di chat in modo automatico. Infatti fino ad adesso bisogna agire su ogni singola chat silenziarle; processo molto lungo se le chat sono molte. Quindi WhatsApp ha pensato di semplificare le azioni da svolgere inserendo questa funzione. Tutto questo servirà a rendere più veloce e efficiente la gestione dell’ applicazione e delle chat.

La gestione delle notifiche è sono una delle caratteristiche più importanti che verranno inserite nell’ applicazione per semplificarne l’ utilizzo. Ovviamente si tratta di una tipologia di attività legate soprattutto all’ esigenza di migliorare la gestione di molte chat. Infatti la modifica risulta essere fondamentale e utile quando si devono silenziare molte chat. Una migliore gestione dell’ applicazione spesso è molto utile quando si deve operare su un numero di conversazioni elevato.

WhatsApp, la gestione delle chat si semplifica

Se verranno selezionate più chat, comparirà un menù in cui sarà presente tra le tante voci quella legata alla gestione delle notifiche. Con questa scelta, sarà possibile silenziare tutte le conversazioni selezionate per semplificare le operazioni. La nuova funzione è legata principalmente agli utenti che possiedono una lista di chat e non vogliono silenziare le singole conversazioni. Grazie alla nuova gestione delle notifiche sarà possibile silenziare tutte le chat che si ritengono da silenziare e lasciare invariate le singole conversazioni. Per adesso la versione è stata presentata in versione beta, per cui non è stata distribuita agli utenti perché sono in corso delle verifiche del suo funzionamento.

Presto vedremo con il nuovo aggiornamento una funzione che potrà semplificare le operazioni degli utenti e rendere più efficiente l’ applicazione nonché la gestione delle notifiche legate ad una molteplicità di chat.