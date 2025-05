Dalla Cina arriva un nuovo robot umanoide intelligente

In rete sta facendo il giro del mondo un video che mostra un robot umanoide impegnato in una sequenza spettacolare di tecniche di Kung Fu. Si tratta di Lingxi X2, un dispositivo sviluppato dall’azienda AgiBot in Cina. Il robot unisce potenza fisica, agilità nei movimenti e capacità cognitive avanzate. Con i suoi 1,3 metri di altezza e poco meno di 34 chilogrammi, Lingxi X2 sorprende per l’armonia tra ingegneria meccanica e intelligenza artificiale. Ciò che più colpisce non è solo la sua capacità di rompere tavole di legno con calci e pugni, ma la naturalezza con cui si muove. Il robot riesce a rialzarsi autonomamente dopo una caduta, con un equilibrio e una coordinazione simili a quelli di un atleta umano.

Ecco le caratteristiche del nuovo robot umanoide dalla Cina

La fluidità del dispositivo è resa possibile da un motore decisionale altamente sofisticato. Si tratta del modello di intelligenza artificiale GO-1, ovvero “Genie Operator-1“. Quest’ultimo si basa sulla generalizzazione a campione zero. Ciò significa che Lingxi X2 è in grado di affrontare compiti mai visti prima senza bisogno di essere stato programmato per essi. A rendere possibile tutto ciò è il “Latent Planner”, un sistema avanzato di pianificazione basato su trasformatori personalizzati, capaci di interpretare immagini e linguaggio per costruire azioni coerenti e funzionali.

Un ulteriore elemento innovativo è il modulo “Action Expert”, che raffina i movimenti del robot riducendo gli errori e migliorando la precisione. Nei test comparativi, GO-1 ha raggiunto un tasso di successo del 78% in compiti pratici come versare acqua o riempire contenitori. AgiBot immagina il suo robot come un assistente versatile per contesti reali. La capacità del dispositivo di riconoscere espressioni facciali, comprendere il tono della voce e persino simulare la respirazione lo rende un interlocutore più empatico e meno “meccanico”. Lanciato nel marzo 2025 in Cina, Lingxi X2 rappresenta un esempio concreto dell’evoluzione dei robot umanoidi.