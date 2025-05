Moibilize Duo: ecco gli interni del quadriciclo elettrico

A quanto pare, per amanti delle City Car sarà presto Disponibile una nuova vettura da poter utilizzare per la mobilità all’interno delle grandi città decisamente agile e comoda che permetteranno dunque di restringer sito facilità nei contesti sempre molto congestionati che caratterizzano questa tipologia di ambiente, stiamo parlando della Mobilize Duo, una nuova vettura elettrica di piccole dimensioni sviluppata da Renault e pensata per consentire gli spostamenti a molte tipologie di utenti, non a caso questa vettura verrà immessa in due varianti, una immatricolata come quadriciclo leggero e dunque guidabile già dai 14 anni a patto di possedere la patente AM e una immatricolata come quadriciclo pesante e dunque guidabile a partire dai 16 anni ma solo se in possesso della patente B1 o a partire dai 18 anni, ma solo se in possesso della patente B.

Gli interni

Il veicolo in questione è lungo 2,43 metri e largo 1,30 metri, c’è una scendente, come sebbene le dimensioni siano ridotte gli interni abbiano ingombri davvero ridotti che consentono di conseguenza uno spazio decisamente godibile all’interno dell’abitacolo che è suddiviso in sedile anteriore e uno posteriore per permettere dunque la presenza di due passeggeri, tali configurazione è ovviamente pensata per ottimizzare gli spazi che anteriormente vedono la presenza di un piccolo display LCD che mostra tutte le informazioni di bordo tra le quali ovviamente spicca la carica residua del pacco batterie e che consente anche di collegare un piccolo smartphone tramite una presa USB C che funge da ricarica per trasformare quest’ultimo in un piccolo computer di borgo, dal momento che l’infotainment non è presente.

Nel dettaglio il quadriciclo sarà disponibile nelle varianti Duo 45 NEO e Duo 80 EVO, per il primo abbiamo un motore da 6 kW (8 CV) con una velocità massima di 45 km/h, alimentato da una batteria con una capacità di 10,3 kWh che permette una percorrenza di 161 km.

Il secondo invece gode di un motore da da 7 kW (10 CV) per una velocità massima di 80 km/h, invariate capacità e autonomia.