Sette anni di Iliad in Italia: un viaggio tra innovazione, crescita e rivoluzione nel mercato

Nel 2016, l’Europa delle telecomunicazioni assisteva a una trasformazione. Ovvero l’accordo tra Wind e 3 Italia per la creazione di una collaborazione portò alla nascita di WindTre. Proprio in quel contesto, il gruppo francese Iliad, fondato da Xavier Niel, colse l’opportunità di entrare nel mercato italiano. Dopo un anno e mezzo di attesa e strategie, il 29 maggio 2018 nacque ufficialmente IliadItalia. Con un’offerta mobile rivoluzionaria, a 5,99€ al mese per minuti, SMS e 30GB, il gestore scosse l’intero contesto nazionale.

Tra fibra, Serie A e Sanremo: le nuove frontiere del settimo anno di Iliad

Inizialmente priva di una rete fisica tradizionale, Iliad puntò tutto sulle SIMBOX, ossia distributori automatici innovativi, e sull’acquisto online. Il successo fu immediato. Nei primi due anni mantenne un’offerta stabile, poi cominciò a proporre piani più ricchi e diversificati, mantenendo la promessa della trasparenza e dell’assenza di rimodulazioni. La sua crescita fu continua, nel 2024 superò gli 11 milioni di utenti mobili, arrivando a sfiorare i 12 milioni all’inizio del 2025.

Nel tempo, l’espansione ha toccato anche altri settori. La fibra ottica è arrivata nel gennaio 2022 con Iliadbox, esclusivamente su rete FTTH, e nel maggio 2023 ha fatto il suo esordio anche Iliadbusiness, rivolto a imprese e Partite IVA. Le SIMBOX si sono affiancate a store diretti, Corner, Iliad Point e al nuovo canale IliadSpace, presente in oltre 4500 negozi multimarca.

Nel settimo anno, Iliad ha rafforzato la sua identità non solo con nuovi servizi, ma anche con una strategia di comunicazione più ampia. È arrivata finalmente l’app ufficiale, disponibile da gennaio 2025 per Android, iOS e Huawei. Allo stesso tempo, ha puntato sulla visibilità, diventando partner tecnologico della Lega Serie A e sbarcando al Festival di Sanremo come sponsor di Radio Kiss Kiss. L’operatore ha infatti creato uno spazio esclusivo, l’Iliad Club, che ha accolto centinaia di visitatori e content creator. Sul fronte tecnologico, il 5G Iliad ora copre oltre 7000 comuni italiani. La fibra Wi-Fi 7 ha ricevuto un aggiornamento nelle tariffe, offrendo maggiore flessibilità e convergenza con le offerte mobili. Insomma, Iliad ha così concluso un altro anno di trasformazione, restando sempre fedele alla sua missione di trasparenza, semplicità e innovazione.