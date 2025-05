Fastweb Mobile abbina risparmio, velocità e servizi innovativi: un’offerta senza paragoni

Fastweb Mobile lancia un’offerta che sembra fatta su misura per chi cerca una connessione potente, affidabile e senza sorprese. La promo, disponibile a 8,95€ al mese, include 150GB di traffico dati, minuti illimitati verso numeri nazionali e 100 SMS. A tutto ciò si aggiunge la navigazione su rete Vodafone, riconosciuta come la più performante in Italia, con supporto al 5G dove disponibile. Anche il WiFi Calling è incluso, ideale per chi vive o lavora in aree con scarso segnale. Basta infatti una rete Wi-Fi per continuare a telefonare senza interruzioni.

Digitalizzazione e ambiente: Fastweb punta in alto con sostenibilità e formazione gratuita

L’attivazione è semplice e si può fare online, con spedizione gratuita e possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM. Il riconoscimento può avvenire tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica oppure videochiamata. Per chi viaggia, l’offerta è ancora più interessante. Poiché il roaming è compreso anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina, con 14GB al mese utilizzabili senza costi aggiuntivi. In più, le chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali sono illimitate e incluse nel prezzo. Nessun vincolo contrattuale, nessun costo nascosto. Fastweb punta tutto sulla trasparenza.

L’impegno dell’azienda però non si limita solo alla connettività. Fastweb infatti, si muove anche sul fronte ambientale e sociale. Le SIM, fisiche o digitali, sono realizzate in materiali riciclati, e il piano aziendale prevede l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2035. Un traguardo ambizioso, ma concreto. L’ operatore mira a ridurre il proprio impatto ambientale del 90%, rendendo la sua tecnologia sempre più compatibile con la tutela del pianeta.

Un altro elemento caratterizzante è l’inclusione di Fastweb Protect, un servizio gratuito per tre mesi, poi attivabile a soli 3€ al mese. Questo pacchetto protegge l’identità digitale, blocca siti dannosi, pubblicità invadenti e include una copertura assicurativa contro frodi online, offerta in collaborazione con Wallife. A supporto dei propri clienti, Fastweb mette anche a disposizione la Digital Academy. Ovvero una piattaforma gratuita che fornisce corsi per sviluppare le competenze digitali più richieste nel mondo del lavoro. Infine, per chi decide di portare amici in FastwebMobile, vi è anche un’iniziativa di invito con buoni fino a 50€ da spendere in negozi selezionati. L’amico che accetta, a sua volta, otterrà uno sconto sulla propria offerta. Insomma, una proposta che premia sia la fedeltà che la condivisione.