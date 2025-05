EcoFlow: nuovo dispositivo unisce frigorifero, freezer e powerbank

Quando si organizza una giornata all’aperto avere a disposizione un sistema efficace per mantenere freschi alimenti e bevande è fondamentale. EcoFlow ha pensato proprio a tale tipo di esigenza. L’azienda ha presentato la seconda generazione del suo frigorifero portatile 3-in-1. Si tratta del Glacier Classic riprogettato per offrire maggiore efficienza, organizzazione con un trasporto più comodo. Il Glacier Classic è un frigorifero elettrico portatile con batteria integrata da 298 Wh. In grado di mantenere gli alimenti a una temperatura di 4°C. Ciò fino a 43ore con una sola carica. È disponibile in tre versioni. Ovvero da 35, 45 e 55 litri. EcoFlow dichiara che l’ingombro del dispositivo è inferiore del 30-40%. Riuscendo comunque a contenere fino a 90 lattine. Ciò grazie a una struttura interna ottimizzata.

Presentato il nuovo frigo di EcoFlow: ecco i dettagli

Un aspetto interessante del Glacier Classic è la flessibilità dell’area di conservazione. All’interno si trova un divisore rimovibile che permette di suddividere lo spazio in due compartimenti separati. Offrendo la possibilità di utilizzarlo contemporaneamente come frigorifero e freezer. In alternativa, è possibile rimuovere il divisore per ottenere un unico vano più spazioso, adatto ad articoli più ingombranti. Quando non serve, il divisore può essere riposto all’interno dello sportello ed è stato progettato anche per essere utilizzato come tagliere.

Anche l’apertura del coperchio è stata ripensata. Il frigo, infatti, può essere aperto da entrambi i lati. Evitando così la necessità di spostare l’intero frigorifero e permettendo l’accesso agevole al contenuto da qualsiasi posizione. Oltre alla funzione di raffreddamento, Glacier Classic include anche una porta USB-C da 100 W integrata nella batteria estraibile. Quest’ultima consente di ricaricare dispositivi elettronici, come smartphone e laptop. Trasformandolo così in un powerbank ad alta capacità. Il tutto è gestibile tramite app che permette di controllare la temperatura, il livello della batteria e altre impostazioni.

I prezzi attualmente in promozione sul sito EcoFlow partono da 799 euro per la versione da 35 litri. Passando a 849 euro per quella da 45 litri e 949 euro per il modello da 55 litri. Tutti senza batteria inclusa. Se si vuole acquistare il frigorifero completo di batteria, il costo sale a 999 euro per la versione da 35 litri. Passando a 1.049 euro per la versione da 45 e 1.149 euro per quella da 55.